على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. بلينكن يلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظراءه من دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد بلينكن أن بلاده ملتزمة بشراكة مستدامة مع دول المجلس، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة بأفغانستان أكدت أهمية تلك الشراكة في أثناء عمليات الإجلاء.

وأفاد بيان للخارجية الأميركية أن الوزراء المجتمعين ناقشوا العمل على تحقيق نهج مشترك تجاه حل دائم للصراع في اليمن، فضلا عن مواجهة -ما سماه البيان- "السلوك العدواني المستمر لإيران في الخليج".