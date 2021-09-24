انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

عقب ضجة قبل يومين.. النواب الأميركي يقر تمويلا للقبة الحديدية الإسرائيلية

مبنى الكونغرس شهد قبل يومين ضجة عقب اعتراض نواب ديمقراطيين على تمرير تمويل للقبة الحديدية الإسرائيلية (الأوروبية)
مبنى الكونغرس شهد قبل يومين ضجة عقب اعتراض نواب ديمقراطيين على تمرير تمويل للقبة الحديدية الإسرائيلية (الأوروبية)
23/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202108:32 PM (مكة المكرمة)

صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة اليوم لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وذلك بعد يومين فقط من سحب هذا الدعم من مشروع قانون آخر يتعلق بتمويل الحكومة الفدرالية ككل.

وأيد مجلس النواب التشريع بواقع 420 صوتا مقابل اعتراض 9 نواب.

وعقب التصويت بدقائق، قال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إن إقرار مجلس النواب لتمويل القبة الحديدية "رد مدو" على المشككين في دعم واشنطن لتل أبيب، وسيخصص التمويل لتجديد مخزون إسرائيل من صواريخ منظومة القبة الحديدية.

وكان أعضاء من الحزب الديمقراطي -محسوبون على التيار الليبرالي- قد اعترضوا أول أمس الثلاثاء على التصويت على بند لتمويل القبة الحديدية ضمن الموازنة العامة للحكومة الفدرالية، ورفض هؤلاء المشرعون أن يتم الربط في نص قانون واحد بين القبة الحديدية وتمويل حكومتهم.

وما إن سحب هذا التمويل من مشروع قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى سارع قادة الديمقراطيين في مجلس النواب -الذين يمثلون الأغلبية فيه- إلى تأكيد أن تمويل القبة الحديدية سيتم، ولكن في مشروع قانون الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مشددين على أنه لن يكون هناك أي "انقطاع" في هذا التمويل.

حنق الجمهوريين

وأثار اعتراض بعض النواب الديمقراطيين على دعم تمويل القبة الحديدية -ضمن مشروع تمويل الحكومة الفدرالية- حنق الأقلية الجمهورية التي سارع زعيمها بمجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتهام خصومه الديمقراطيين "بالإذعان لنفوذ نوابهم الراديكاليين المعادين للسامية"، في حين أعرب بعض الديمقراطيين عن أسفهم للخطوة التي أقدم عليها زملاؤهم.

ويوجد تقليد راسخ في الكونغرس الأميركي بتقديم دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل، التي تخصص لها واشنطن مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات سنويا.

وسبق أن تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -في أكثر من مناسبة- بإمداد القبة الحديدية بالذخيرة. والعام الماضي، منحت واشنطن إسرائيل مساعدات مالية تبلغ 3.8 مليارات دولار في التزام سنوي طويل الأمد، وذلك ضمن اتفاق وقعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2016، ويمنح تل أبيب حزمة مساعدات تبلغ 38 مليار دولار خلال 10 سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية.

وتحصل تل أبيب من واشنطن على صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في منظومة القبة الحديدية، ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

من ميزانية الحكومة الفدرالية أم ميزانية الدفاع؟.. خلاف بين الديمقراطيين في الكونغرس بشأن تمويل القبة الحديدية في إسرائيل

أثار مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لدعم القبة الحديدية الإسرائيلية خلافا واسعا وصف بـ”النادر” داخل صفوف الديمقراطيين، بين مؤيدين للدعم ورافضين له.

22/9/2021

هآرتس: إسرائيل توافق على نشر منظومة القبة الحديدية في القواعد الأميركية بالمنطقة

نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا بنشر منظومات القبة الحديدية، الإسرائيلية الصنع، المضادة للصواريخ، في قواعدها العسكرية بدول الخليج وغيرها.

24/1/2021

بالفيديو.. هكذا تعمل القبة الحديدية الإسرائيلية وهكذا أخفقت في التصدي لصواريخ غزة

تعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية في الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليها في مواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية قصيرة المدى والقذائف، فكيف تعمل المنظومة وكيف أخفقت في التصدي للصواريخ من غزة؟

16/5/2021

من برنامج: للقصة بقية 

القبة الحديدية.. تصريحات حصرية تكشف "كذبة كبرى" صنعتها إسرائيل وهزمتها صواريخ المقاومة

وصل مدى صواريخ المقاومة إلى مناطق بعيدة بحسب ما قاله الناطق العسكري لسرايا القدس، مؤكدا أن المقاومة تعرف متى تضرب وأين تضرب وكيف تضرب. صواريخ صنعت تحت الحصار والنار، ضربت العمق الإسرائيلي.

المزيد من سياسة

ردا على سحبه الثقة من الحكومة.. مظاهرة بالعاصمة الليبية تدعو لإسقاط مجلس النواب

الدبيبة يخاطب المشاركين في مظاهرة في العاصمة الليبية تندد بقرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة (الأوروبية)

أميركا تمهد لزيادة المساعدات لأفغانستان.. مظاهرة بكابل للمطالبة بالإفراج عن الاحتياطات المجمدة

مشاركون في مظاهرة بكابل يطالبون برفع التجميد عن الأموال الأفغانية المجمدة في الخارج (الأناضول)

تحذير أميركي من الانقلاب على الديمقراطية.. عضو بمجلس السيادة السوداني: البرهان ليس وصيا على البلاد

خلافات عميقة بين المكونين المدني والعسكري داخل مجلس السيادة الحاكم في السودان (وكالات)

باحث أميركي: الولايات المتحدة مقبلة على أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية

عناصر من الشرطة الأميركية خارج مبنى الكابيتول في واشنطن (الأناضول)
الأكثر قراءة

ما الفرق بين العسل والسكر؟

وسط قلق أميركي وتصاعد رفض القوى السياسية التونسية.. فريق سعيد: الدستور سينقَّح لإصلاح الخلل في توزيع السلطات

(الجزيرة)

شاهد.. جندي يطالب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالاعتذار عن قتل العراقيين

الأسس التي استند عليها جورج بوش لغزو العراق تبيّن لاحقا أنها غير صحيحة (رويترز)

مصدر من الخطوط الملكية يعلق على القرار.. سلطات الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه طائرات المغرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا أمنيا اتخذ قرار إغلاق الأجواء (وكالة الأنباء الأوروبية)