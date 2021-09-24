برنامج بيغاسوس الإسرائيلي يخترق هواتف 5 وزراء فرنسيين

استُهدفت هواتف 5 وزراء فرنسيين ومستشار دبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواسطة برنامج القرصنة الإسرائيلي "بيغاسوس"، وفق ما أفادت مصادر الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات الفرنسية لم تشأ الجمعة الإدلاء بأي تعليق.

ورصدت أجهزة الأمن الفرنسية البرمجية الاختراق خلال تفقد الهواتف، وهي تعتقد أن القرصنة وقعت بين عامي 2019 و2020، وفق تقرير أصدره الجمعة موقع ميديابارت.

ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو غروب" (NSO) الإسرائيلية أن يشغل كاميرا الهاتف الذكي والميكروفون وأن يستحصل على بياناته.

وفي يوليو/تموز الماضي تم تسريب قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي، يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ العام 2016.

وكانت وسائل الإعلام التي كشفت تحقيقاتها هذه المعلومات ومن بينها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" قد أفادت حينها بأن القائمة المسربة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بماكرون وأرقام وزراء فرنسيين عدة.

والوزراء المستهدفون هم وزير التربية جان ميشال بلانكيه، ووزيرة الوحدة الترابية (التابعة لوزارة الداخلية) جاكلين غورو، ووزير الزراعة جوليان دونورماندي، ووزيرة الإسكان إيمانويل وارغون، ووزير الاغتراب سيباستيان لوكورنو، وفق ميديابارت.

وأكد مصدران فرنسيان مطّلعان على التحقيق صحة المعلومات الواردة في التقرير، مشترطين عدم كشف هويتيهما لعدم حيازتهما تصريحا بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

والجمعة قالت وارغون في تصريح لموقع "لوبينيون" الإلكتروني "هاتفي من بين الهواتف التي تحقّقت منها الوكالة الوطنية لأمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لكنّي لم أتبلغ شيئا بعد بالنسبة للتحقيق لذا لا يمكنني الإدلاء بتعليق في هذه المرحلة".

وقال أحد مساعديها لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الوزيرة غير مخوّلة للاطّلاع على أي من أسرار الدولة، لذا لا نرى جدوى من التجسس عليها".

وفي يوليو/تموز أفادت صحيفة لوموند بوجود أدلة على محاولة لقرصنة هاتف وزير البيئة السابق فرانسوا لوروجيه المقرب من ماكرون، مصدرها المغرب.

واتهمت الصحيفة الاستخبارات المغربية بالوقوف وراء قرصنة هواتف صحفيين في فرنسا، وهو الأمر الذي نفته الحكومة المغربية وتقدمت بشكوى قضائية بتهمة التشهير.