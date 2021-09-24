أميركا تمهد لزيادة المساعدات لأفغانستان.. مظاهرة بكابل للمطالبة بالإفراج عن الاحتياطات المجمدة

رفعت في مظاهرة كابل اليوم عبارات مكتوبة باللغة الإنجليزية تطالب واشنطن برفع الحظر عن 8 مليارات و300 مليون دولار من احتياطات أفغانستان المجمدة في البنوك الأميركية.

خرج المئات في مظاهرة احتجاج بالعاصمة الأفغانية كابل اليوم الجمعة للمطالبة بإفراج الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من احتياطات البنك المركزي المحجوبة خارج أفغانستان، في حين أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم ترخيصين يسهلان توصيل المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

ورفعت في مظاهرة كابل اليوم عبارات مكتوبة باللغة الإنجليزية تطالب واشنطن برفع الحظر عن 8 مليارات و300 مليون دولار من احتياطات أفغانستان المجمدة في البنوك الأميركية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار مجمدة لدى بنوك دول أخرى.

كما دعا المتظاهرون الأمم المتحدة للعمل على الإفراج عن هذه الأموال التي جُمدت في الخارج بعد سيطرة حركة طالبان على كابل منتصف الشهر الماضي.

شعارات المتظاهرين

وصب المشاركون في المظاهرة غضبهم على المسؤولين الأميركيين، ورفعوا شعارات من بينها "لا ينبغي للأفغان العاديين دفع ثمن هزيمة أميركا"، وقال أحد المشاركين في المظاهرة، واسمه رحمة الله، إن الأمر لا يتعلق بمشكلات قد تواجهها واشنطن مع أشخاص بعينهم، وأضاف "إنه مال الشعب".

وبعد استيلاء طالبان السريع على أفغانستان منتصف الشهر الماضي، جمّدت العديد من الحكومات الأجنبية الاحتياطات النقدية الأفغانية، وأيضا المساعدات المخصصة لها، وذلك في انتظار دراسة مسألة الاعتراف بحركة طالبان والحكومة التي شكلتها.

وكتب المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين -على حسابه في تويتر- معربا عن دعم الحكومة الجديدة للمتظاهرين ومطالبهم، وقال سهيل إن المتظاهرين في كابل كان يهتفون "شعبنا يواجه وضعا اقتصاديا صعبا. هناك حاجة ملحة لإلغاء تجميد أصولنا للتغلب على الفقر المدقع في البلاد".

وذكر الرئيس السابق للبنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي في تغريدات نشرها في حسابه على تويتر في 18 أغسطس/آب الماضي؛ إن البلاد كان لديها حتى أوائل الشهر الماضي نحو 9 مليارات دولار في الاحتياطات النقدية، منها ما لا يقل عن 7 مليارات لدى البنك المركزي الأميركي.

قرار أميركي

ومهدت الولايات المتحدة اليوم الطريق أمام تدفق المساعدات على أفغانستان، رغم تمسكها بإبقاء العقوبات على حركة طالبان، فقد قالت وزارة الخزانة الأميركية (وزارة المالية) إنها أصدرت ترخيصين عامين، يتيح أحدهما للحكومة الأميركية وللمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية -بما فيها الأمم المتحدة- إجراء معاملات مع طالبان أو شبكة "حقاني" المشمولتين بالعقوبات الأميركية، إذا كانت هذه المعاملات ضرورية لجهود توصيل المساعدة الإنسانية.

ويسمح الترخيص الثاني ببعض المعاملات المرتبطة بتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك إلى أفغانستان.

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصين عامين يتيح أحدهما للحكومة الأميركية وللمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية إجراء معاملات مع طالبان أو شبكة "حقاني" المشمولتين بالعقوبات الأميركية، إذا كانت هذه المعاملات ضرورية لجهود توصيل المعونات

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن بلادها ستواصل العمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتسهيل تدفق السلع الزراعية والأدوية وغيرها، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على طالبان وشبكة حقاني وآخرين.

محادثات بنيويورك

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال أمس الخميس إن "العالم متحد في الضغط على طالبان"، وذلك بعد إجراء الوزير محادثات مع مسؤولين من باكستان والصين وروسيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تختتم الاثنين المقبل. وأضاف بلينكن أن "طالبان تقول إنها تسعى إلى الحصول على الشرعية، وإنها تسعى إلى الحصول على دعم من المجتمع الدولي، العلاقة التي تربطها بالمجتمع الدولي ستتحدد من خلال الإجراءات التي تتخذها".

وأكد الوزير بلينكن أن أولويات بلاده أن تسمح طالبان للأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان، وأن تحترم حقوق النساء والفتيات والأقليات، وألا تسمح بأن تكون أفغانستان مرة أخرى منطلقا لمنظمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة لضرب أميركا وحلفائها.

وكانت باكستان دعت إلى تعامل المجتمع الدولي مع طالبان وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية، غير أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي صرح قبل أيام بأنه لا داعي للتسرع في الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة.