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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

أحداث الكابيتول.. استدعاء 4 مسؤولين سابقين بإدارة ترامب للشهادة

أنصار ترامب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)
أنصار ترامب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)
24/9/2021

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن اللجنة المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس استدعت 4 من كبار مساعدي الرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة في الأحداث التي وقعت بمبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن أبرز هذه الشخصيات كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، وكبير مستشاري البيت الأبيض السابق ستيف بانون، وستطلب لجنة التحقيق من هؤلاء تقديم الوثائق ذات الصلة بالأحداث التي هزت النظام السياسي الأميركي.

وفي بيانها، ذكرت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق أن هناك مزاعم تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص الأربعة أجروا يوم السادس من يناير/كانون الثاني وقبله مباحثات واتصالات مع الرئيس ترامب بخصوص اقتحام الكابيتول، وتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.

وقد سارع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى انتقاد هذه الاستدعاءات مشككا في نزاهة اللجنة، كما جدد تشكيكه في نتائج الانتخابات التي أوصلت خصمه الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وأدى اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير/كانون الثاني الماضي إلى سقوط 5 قتلى.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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