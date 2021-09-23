انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|إيران

انتقادات فرنسية لإيران.. أميركا تأسف لغياب مؤشرات من طهران لمعاودة المفاوضات النووية

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن إقناع الإيرانيين بحاجتهم لاتفاق 2015 من أجل تحريك عجلة اقتصادهم هو السبيل لعودتهم للمفاوضات، بدل ممارسة الضغوط عليهم.

جانب من آخر جولة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي (الأناضول)
جانب من آخر جولة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي (الأناضول)
23/9/2021

أبدت الولايات المتحدة الخميس أسفها لعدم صدور أي مؤشر من إيران خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن موعد عودتها إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، في حين اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية طهران باستغلال عامل الوقت لارتكاب انتهاكات أخرى في المجال النووي.

وصرح مسؤول أميركي رفيع للصحفيين -طلب عدم نشر اسمه- بأن الفرصة ما تزال قائمة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ولكن طهران لم تطرح بعد موعدا لاستئناف مفاوضات العودة للاتفاق، أو تقل إذا كانت ستستأنفها من حيث انتهت.

وأضاف المسؤول الأميركي أن صبر واشنطن لن يظل إلى الأبد، لكنه أحجم عن تحديد موعد نهائي، وقال إن الأمر يعتمد على التقدم التقني في البرنامج النووي الإيراني، وعلى تقييم أوسع نطاقا من جانب الولايات المتحدة وشركائها بشأن إذا كانت إيران راغبة في إحياء الاتفاق.

مفاوضات معلقة

والمفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران -التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي بفيينا، وشارك فيها أيضا الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا- معلقة منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في يونيو/حزيران الماضي، وأجريت لحد الساعة 6 جولات من المفاوضات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه خلال اللقاءات الموازية لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن نية بلاده "استئناف المفاوضات في موعد وشيك".

ووافقت طهران بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ولكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة بهدف حمل إيران على توقيع اتفاق جديد، وهو ما رفضته طهران، وردت على انسحاب واشنطن بانتهاك بعض القيود في 2019.

انتقادات فرنسية

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيران باستغلال عامل الوقت من أجل القيام بمزيد من الانتهاكات في المجال النووي، وأضافت المتحدثة في رسالة سيوصلها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لنظيره الإيراني خلال لقائهما المتوقع هذا الأسبوع؛ أن على إيران إيقاف أنشطتها التي تنتهك الاتفاق، وأشارت إلى أن فرنسا تنسق بشكل وثيق مع شركائها بشأن هذا الوضع، الذي وصفته بالمقلق.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيفعل كل ما بوسعه لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وإيفاء إيران بالتزاماتها النووية، وأضاف بوريل -وهو منسق الاتفاق النووي- أن إقناع الإيرانيين بحاجتهم للاتفاق من أجل تحريك عجلة اقتصادهم هو السبيل لعودتهم للمفاوضات، بدل ممارسة الضغوط عليهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

المواجهة تبدو حتمية.. هل يشكل تنظيم الدولة تهديدا حقيقيا لطالبان؟

مقاتلو حركة طالبان في جلال آباد أحد معاقل تنظيم الدولة شرق أفغانستان (الأوروبية)

ذبيح الله مجاهد: نسعى لاستعادة الأموال المنهوبة من أفغانستان ونريد علاقات قوية مع موسكو وطهران

وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد متحدثا في ندوة صحفية بكابل (الأناضول)

وزير الخارجية القطري: مجموعات من طالبان كانت مستعدة للقتال 20 سنة أخرى لو لم يتم الاتفاق مع واشنطن

وزير الخارجية القطري قال إن الأولوية الآن لإنجاح المصالحة الوطنية في أفغانستان (رويترز)

قادة قبليون شرق السودان يهددون بإجراءات تصعيدية والنيابة تحرك دعوى قضائية ضد متزعمي الاحتجاجات

محتجون من البجا يغلقون طريق سنكات المؤدي إلى بورتسودان (التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مصدر من الخطوط الملكية يعلق على القرار.. سلطات الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه طائرات المغرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا أمنيا اتخذ قرار إغلاق الأجواء (وكالة الأنباء الأوروبية)
logo

تدفع سعرا أعلى مع انخفاض شحن بطاريتك؟ هكذا تستغلك أوبر

بعد تسريب فيديو له يسخر من شيكابالا.. المدرب العام للمنتخب المصري يوضح موقفه ويعلن مقاضاته لقناة العربية

شيكابالا يتوسط عمر جابر (يمين) ومحمد صلاح خلال مباراة مصر مع أوروغواي في مونديال روسيا 2018 (غيتي)

منهم بيزوس وملياردير روسي.. هل تجلب التكنولوجيا لهم الشباب الدائم؟

الجينوم هو كامل المادة الوراثية المكونة من الحمض النووي الريبوزي منزوع الأكسجين وتعرف اختصاراً &#34;دي إن إيه&#34;(مواقع التواصل)