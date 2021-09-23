حماس تنفي وجود أي استثمارات.. رويترز: السودان يصادر ممتلكات الحركة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس وجود أي استثمارات لها في السودان، وذلك ردا على تقرير لوكالة رويترز تقول فيه إن السلطات السودانية وضعت يدها على كيانات واستثمارات ذات صلة بالحركة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إنه "لا توجد لنا أي استثمارات في السودان"، وأكد أنه ليس لدى الحركة أي مشكلة مع أي جهة سودانية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وكالة رويترز أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة حماس على أراضي السودان.

وقالت الوكالة -نقلاً عن مصادر لم تسمها- إن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها. وبحسب الوكالة، فقد تضمنت أصول حماس في السودان فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وشركة صرافة.

ويوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.