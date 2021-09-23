تصل ذروة الموجة الرابعة خلال 10 أيام.. أعداد مصابي كورونا في مصر تواصل الزيادة

القاهرة – واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر تزايدها وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الموجة الرابعة من الإصابة بالفيروس، وتوقع مسؤولون مصريون الوصول لذروة هذه الموجة خلال 10 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية -أمس الأربعاء- تسجيل 692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة، مقارنة مع 688 إصابة و24 وفاة في اليوم السابق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد -حتى أمس الأربعاء- اقترب من 299 ألفا من ضمنهم ما يقرب من 252 ألف حالة تم شفاؤها، في حين تخطت حالات الوفاة 17 ألف حالة.

تلقيح موظفي التعليم

من جانبها، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد -اليوم الخميس- إنه تم تلقيح 3.4 ملايين شخص من العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

ورغم زيادة أعداد الوفيات بشكل يومي، أعلنت الوزيرة -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع السفير الألماني بمصر- إن معدلات الوفاة في الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا أقل من مثيلتها خلال الموجات السابقة، وأرجعت هذا الانخفاض إلى التوسع في عملية التلقيح، على حد قولها.

ذروة الموجة الرابعة خلال 10 أيام

بدوره، توقع محمد عوض تاج الدين -مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية- أن تصل البلاد ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا خلال 10 أيام أو أسبوعين، لتبدأ بعدها الإصابات في الانخفاض.

وقال تاج الدين -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي" (dmc) أمس الأربعاء- إن مصر سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمواطنين من من مصادر مختلفة، ونجحت في ذلك، حسب قوله.

وأكد مستشار الرئيس أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفي مقدمتها الحرص على ارتداء الكمامة خلال الفترة الحالية.

دفعة جديدة من لقاحات كورونا

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca) المضاد لفيروس كورونا مقدمة من الحكومة الألمانية من إجمالي 2.3 مليون جرعة، حيث جرى ذلك أمس الأربعاء بمطار القاهرة الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم في مختلف محافظات مصر.

وقال السفير الألماني بالقاهرة سيريل چان نون -خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الصحة المصرية اليوم الخميس- إن ألمانيا تسعى جاهدة إلى توفير لقاحات إلى العديد من البلدان التي تحتاج إليها، منوها إلى أنها عملية صعبة للغاية "ولكننا نعمل جاهدين لتنفيذها، مثلما تم التعاون مع وزارة الصحة المصرية من أجل إيصال هذه الشحنة إلى القاهرة"، وفق قوله.

وقال السفير الألماني إنه لا يستطيع أن يعد بتوفير شحنات أخرى، ولكنه لا يستبعد ذلك، مشيرا إلى جهود بلاده المستمرة لتوفير لقاحات لتلك البلدان التي تحتاجها.