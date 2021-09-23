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سياسة|عراق

المفوضية العليا للانتخابات تدعو العراقيين للمشاركة الواسعة وتتعهد بصونها

المفوضية تعهدت بإعلان نتائج أولية للانتخابات خلال 24 ساعة، والنظر في جميع الشكاوى من قبل الناخبين والمرشحين والتحقيق فيها، وبأنها "ستكون عادلة ونزيهة". 

خلف أكد على أن مفوضية الانتخابات ترى أن العملية الانتخابية "أمانة" (الجزيرة)
خلف أكد على أن مفوضية الانتخابات ترى أن العملية الانتخابية "أمانة" (الجزيرة)
23/9/2021

دعا رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان خلف -اليوم الخميس- العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال خلف للصحفيين في بغداد اليوم إن مفوضية الانتخابات العراقية تعمل على أن تكون الانتخابات المقبلة ناجحة، مضيفا "هي أمانة في أعناق مجلس المفوضية".

وأكد أن مفوضية الانتخابات لديها التزام بإعلان نتائج أولية للانتخابات خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز الانتخابية، وكذلك لديها التزامات بالنظر في جميع الشكاوى من قبل الناخبين والمرشحين والتحقيق فيها.

وقال خلف إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مشابهة للانتخابات التي جرت عام 2018، "وستكون عادلة ونزيهة".

وبين أن اللجنة الأمنية للانتخابات أكملت جميع الاستعدادات، وأنها لن تسمح بخرقها.

ولفت إلى أن المفوضية واجهت منذ تسلُّم المجلس الحالي جملة من التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الانتخابات هذه المرة ستشهد تحولا جديدا، معبرا عن شكره للأمم المتحدة والحكومة لعملهما المستمر في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

النازحون

بدوره، ذكر عضو مجلس المفوضية فياض ياسين حسين أن المفوضية منذ توليها شكلت لجنة لإحصاء النازحين، مبينا أن عدد من يحق لهم التصويت 126 ألفا في المخيمات وخارجها، إذ تمّ تخصيص مراكز لهم، وتسليمهم بطاقاتهم البايومترية.

من جانبه، ذكر مقرر مجلس المفوضين فتاح محمد حسين أن المفوضية ملزمة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المرشحين، إذا ثبت شراء الأصوات أو التعدي على دعايات المرشحين الآخرين، من خلال اتخاذ الإجراءات بحقهم واستبعادهم من العملية الانتخابية.

وأمس، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في نيويورك- ملف الانتخابات البرلمانية العراقية.

وأشار صالح إلى أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي، وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها.

وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم المساعدة الكبرى في العالم للانتخابات، من خلال نشر مراقبين وتقديم الدعم الفني عبر خبرائها.

المصدر : وكالات

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