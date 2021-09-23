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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

الجيش الأميركي: الواقعة مجرد تدريب.. 5 جرحى بإطلاق نار في قاعدة عسكرية

البنتاغون يؤكد أن الواقعة كانت مجرد تدريب مقرر مسبقا (رويترز)
البنتاغون يؤكد أن الواقعة كانت مجرد تدريب مقرر مسبقا (رويترز)
23/9/2021

كشفت تقارير إعلامية عن إصابة 5 أشخاص إثر إطلاق نار في قاعدة "فورت ميد" العسكرية بولاية ميريلاند، في حين أكد الجيش أن ما حدث كان "تدريبا".

ونقل موقع "ذا يو إس صن" (The US Sun) عن مسؤول أميركي -لم يسمه- قوله إن مسلحا دخل إلى مبنى تابع للجيش الأميركي في قاعدة فورت ميد وأطلق النيران؛ مما تسبب في سقوط عدة مصابين.

وأضاف المسؤول أنه تم احتواء الواقعة، والقبض على منفذ الهجوم.

وأكد جيفري ماكليندون مدير الطوارئ في مركز عمليات الطوارئ في القاعدة العسكرية -لوكالة الصحافة الفرنسية قبل صدور بيان البنتاغون- أن مسلحا أطلق النار الساعة 9:46 بالتوقيت المحلي داخل القاعدة "مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح"، مشيرا إلى أن إطلاق النار "تم احتواؤه" وأن وضع الجرحى غير واضح.

لكن الجيش الأميركي نفى -على لسان النطاق باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إيريك باهون- الواقعة، وأكد أن ما حدث كان مجرد "تدريب مقرر مسبقا".

المصدر : وكالات

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