ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتعليقات سلبية اتسمت بالتشكيك والسخرية بعد إعلان وزارة الاتصالات العراقية عن قرب موعد إطلاق العراق أول قمر صناعي في أجوائه.

وقال الإعلامي أحمد علي عبر حسابه على تويتر "أعلن سابقا لدى الاستعداد للانتخابات السابقة أنه تم الاتفاق مع مصر وبعض البلدان لإطلاق قمر صناعي ولم يحدث شيء، واليوم يتكرر نفس السيناريو بزيادة كلمة "قريبا".

أعلن سابقا زمن الانتخابات السابقة أنه تم الاتفاق مع مصر وبعض البلدان لإطلاق قمر صناعي ولم يحدث شيء، واليوم نفس الموضوع بزيادة.. كلمة "قريبا"!!

إني ما أصدق إذا الهم سمسم — أحمد علي الحديثي (@APress76) September 22, 2021

وكتب الحقوقي أحمد الزيادي على حسابه في تويتر أنه يعتقد أن على وزارة الاتصالات أن تعيد العمل بخطوط الهاتف الأرضي بدل أن تطلق قمرا صناعيا، لأن من لم يستطع أن يحقق الأولى وهي أبسط خدمة تقدمها وزارة الاتصالات لن يحقق الثانية.

أنا أعتقد بأن على وزارة الاتصالات أن تعيد العمل بخطوط الهاتف الأرضي بدل ان تطلق قمرا صناعيا لأن من لم يستطع أن يحقق الأولى وهي أبسط خدمة تقدمها وزارة الاتصالات لن يحقق الثانية ولن يرى هذا القمر النور وستتبعثر أمواله وتضيع كما ضاعت مشاريع مشابهة لم تر النور.. — أحمد الزيادي (@ahmedalzyade1) September 22, 2021

وأضاف الزيادي "لن يرى هذا القمر النور، وستتبعثر أمواله وتضيع كما ضاعت أموال مشاريع حكومية أخرى".

وزارة الاتصالات تعلن استحصال الموافقات على إطلاق أول قمر صناعي عراقي 😧

⭕️ متى يتم إطلاق القمر الفيل 😅

الى الفضاء ⁉️ — العكيدي Dr.Yass (@Alaqeede42K) September 22, 2021

وعلق الصحفي عمر المنصوري عبر حسابه على تويتر على خبر إطلاق أول قمر صناعي عراقي قائلا "يالربع.. أحد يتصل بالوزير ويخبره ما عدنا كهرباء، وأبو المولدة يطلبنا فلوس شهرين".

العراق يستعد لإطلاق أول قمر صناعي في الفضاء

أعلن وزير الاتصالات أركان الشيباني، اليوم الأربعاء، أن العراق سيعلن في القريب العاجل إطلاق أول قمر صناعي عراقي في الفضاء. يالربع.. أحد يتصل بالوزير ويخبره ماعدنا كهرباء، وأبو المولدة يطلبنا فلوس شهرين. — عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) September 22, 2021

وقال المدون رافد العراقي عبر حسابه على تويتر "أول شيء الكهرباء اللي عجزتوا عنها طوال 18 سنة، ما كافي ضحك على العراقيين".

وزير الاتصالات أركان الشيباني يعلن أن العراق سيطلق اول قمر صناعي .. خبر مفرح نتمنى ان يتم الانجاز .. واذا رحل الكاظمي سيتم عرقلة الاطلاق كما هو معروف لانه سيضر بمصلحة !!!!!!!…. 😷 pic.twitter.com/DFAuWP1hNJ — هدير الربيعي (@hadeeralrubaie) September 22, 2021

من جهتها، رحبت الصحفية هدير الربيعي في تغريدة على توتير بتوجه العراق لإطلاق قمر صناعي، غير أنها أعربت عن مخاوفها من أن يجهض المشروع بعد رحيل الحكومة الحالية التي يقودها مصطفى الكاظمي.

وأعلن وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني أمس الأربعاء أن العراق سوف يطلق قريبا أول قمر صناعي عراقي في أجوائه.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أهمية القمر الصناعي للعراق من حيث القنوات العراقية الفضائية والترددات الإذاعية، إضافة إلى ما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم الوزارة.