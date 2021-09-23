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سياسة|عراق

الإعلان عن قرب إطلاق العراق أول قمر صناعي يثير ردودا ساخرة ومشككة

الشيباني أعلن أن العراق سيطلق قريبا أول قمر صناعي عراقي في أجوائه (مواقع التواصل)
الشيباني أعلن أن العراق سيطلق قريبا أول قمر صناعي عراقي في أجوائه (مواقع التواصل)
23/9/2021

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتعليقات سلبية اتسمت بالتشكيك والسخرية بعد إعلان وزارة الاتصالات العراقية عن قرب موعد إطلاق العراق أول قمر صناعي في أجوائه.

 

وقال الإعلامي أحمد علي عبر حسابه على تويتر "أعلن سابقا لدى الاستعداد للانتخابات السابقة أنه تم الاتفاق مع مصر وبعض البلدان لإطلاق قمر صناعي ولم يحدث شيء، واليوم يتكرر نفس السيناريو بزيادة كلمة "قريبا".

وكتب الحقوقي أحمد الزيادي على حسابه في تويتر أنه يعتقد أن على وزارة الاتصالات أن تعيد العمل بخطوط الهاتف الأرضي بدل أن تطلق قمرا صناعيا، لأن من لم يستطع أن يحقق الأولى وهي أبسط خدمة تقدمها وزارة الاتصالات لن يحقق الثانية.

وأضاف الزيادي "لن يرى هذا القمر النور، وستتبعثر أمواله وتضيع كما ضاعت أموال مشاريع حكومية أخرى".

وعلق الصحفي عمر المنصوري عبر حسابه على تويتر على خبر إطلاق أول قمر صناعي عراقي قائلا "يالربع.. أحد يتصل بالوزير ويخبره ما عدنا كهرباء، وأبو المولدة يطلبنا فلوس شهرين".

وقال المدون رافد العراقي عبر حسابه على تويتر "أول شيء الكهرباء اللي عجزتوا عنها طوال 18 سنة، ما كافي ضحك على العراقيين".

من جهتها، رحبت الصحفية هدير الربيعي في تغريدة على توتير بتوجه العراق لإطلاق قمر صناعي، غير أنها أعربت عن مخاوفها من أن يجهض المشروع بعد رحيل الحكومة الحالية التي يقودها مصطفى الكاظمي.

وأعلن وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني أمس الأربعاء أن العراق سوف يطلق قريبا أول قمر صناعي عراقي في أجوائه.

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أهمية القمر الصناعي للعراق من حيث القنوات العراقية الفضائية والترددات الإذاعية، إضافة إلى ما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم الوزارة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات + وكالة سند

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