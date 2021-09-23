بعد أسبوع من إغلاق الميناء.. محتجون يغلقون مطار بورتسودان للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل مجلس عسكري

أفاد مراسل الجزيرة بأن نظارة البجا والعموديات في شرق السودان أغلقت اليوم الخميس مطار بورتسودان الدولي، في إطار تصعيد الاحتجاجات رفضا لـ"مسار الشرق" المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال القيادي والمستشار القانوني "بالمجلس الأعلى لنظارات البجا" أحمد موسى للأناضول "تم إغلاق مطار بورتسودان كرد فعل على تباطؤ الحكومة المركزية في إيجاد حلول عاجلة وفورية لقضية شرق السودان".

ويشتكي المجلس من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.





وكان المجلس أغلق منذ نحو أسبوع الموانئ البحرية والطريق الرابط بين بورتسودان وعدد من مدن السودان، من بينها العاصمة الخرطوم، إضافة إلى قطع خط السكة الحديدية الخرطوم-بورتسودان.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية للضغط على الحكومة لتنفيذ عدد من المطالب السياسية؛ منها إقالة الحكومة وتشكيل مجلس عسكري تمثل فيه جميع أقاليم البلاد.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام.

وإحلال السلام وتحقيق التنمية من أبرز أولويات حكومة عبد الله حمدوك، وهي الحكومة القائمة منذ أن عزلت قيادة الجيش -في 11 أبريل/نيسان 2019- عمر البشير من الرئاسة (1989ـ2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.