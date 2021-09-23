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سياسة|روسيا

أول لقاء بينهما منذ 2019.. قائدا الجيشين الروسي والأميركي يجتمعان ست ساعات في هلسنكي

قائدا الجيشين الأميركي والروسي مارك ميلي (يمين) وفاليري جيراسيموف (رويترز)
قائدا الجيشين الأميركي والروسي مارك ميلي (يمين) وفاليري جيراسيموف (رويترز)
23/9/2021

أجرى قائدا الجيشين الأميركي والروسي محادثات لمدة 6 ساعات في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في أول لقاء مباشر بينهما منذ عام 2019، في وقت تتكيف فيه الدولتان مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وتولي حركة طالبان الحكم.

ولم يكشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي ولا رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف تفاصيل المناقشات التي جرت، والبيانات الصادرة من الجانبين كانت في حدها الأدنى.

وقال بيان للجيش الأميركي تضمن تفاصيل عن مدة الاجتماع ولم يتضمن معلومات عن جدول الأعمال، إن المحادثات استهدفت "الحد من المخاطر وعدم التضارب على مستوى العمليات".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن المحادثات استهدفت بحث سبل تخفيف المخاطر.

ولدى الولايات المتحدة وروسيا مصالح عسكرية متضاربة غالبا في أنحاء العالم، بما في ذلك في بلدان مثل سوريا حيث تعمل القوات الأميركية والقوات الروسية على مقربة شديدة.

ويتعرض الجيش الأميركي لضغوط من الكونغرس لتعزيز إستراتيجية لمواجهة الإرهاب والتصدي لمخاطر قادمة من أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي واستيلاء طالبان عليها في أغسطس/آب الماضي.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستعتمد على عمليات "في الأفق" قد توجه من خلالها ضربات لجماعات مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في أفغانستان إذا هددت الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو بحاجة إلى التعامل مع حكومة طالبان، وإنه يتعين على القوى العالمية أن تدرس فك تجميد أصول أفغانستان.

المصدر : رويترز

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