أمام الجمعية العامة.. ملكا السعودية والأردن: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين

قال ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إن المملكة تؤمن أن السلام هو الخيار الإستراتيجي لحل أزمة الشرق الأوسط، في حين أكد الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف العاهل السعودي -في كلمة مسجلة اليوم الأربعاء أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة- أن السلام يمكن تحقيقه عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن ناحية ثانية، أكد الملك سلمان أن مبادرة السلام التي قدمتها المملكة العام الماضي كفيلة بتحقيق السلام في اليمن، "لكن جماعة الحوثي ترفض الحل السلمي، وتهدد الملاحة الدولية، وتواصل الاعتداء بشكل يومي على المنشآت المدنية" في المملكة.

وحول العلاقة مع طهران، أكد الملك السعودي أن "إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها إلى بناء الثقة بين الجانبين".

وفي الشأن الأفغاني، شدد على أن الرياض تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في أفغانستان وضمان حقوق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه.

كما أكد الملك سلمان دعم السعودية للحقوق المائية لكل من مصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وفيما يخص أزمة كورونا، أكد الملك أن السعودية قامت بدور حيوي في الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي لمواجهة جائحة كورونا، وقدمت 500 مليون دولار في إطار جهود مكافحة الجائحة.

وشدد على أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول التي تحتاجها لمواجهة كورونا.

وفي سياق آخر، أكد ملك السعودية أن بلاده تعمل مع منظمة "أوبك" (OPEC) وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط.

كلمة ملك الأردن عبد الله بن الحسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجزيرة)

حل الدولتين

من جانبه، قال الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين إنه لا حل للأزمة الفلسطينية إلا عبر حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأضاف العاهل الأردني -في كلمة مسجلة اليوم الأربعاء أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة- أن الحرب على قطاع غزة العام الماضي كانت تذكيرا بأن الوضع الحالي لا يمكن تحمله.

وأكد أن الأردن سيستمر في العمل على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا الملك الأردني دول العالم لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" (UNRWA) بشكل عاجل من أجل مساعدة أكثر من 5.7 ملايين فلسطيني يواجهون ظروفا معيشية صعبة.

وفي سياق متصل، قال الملك عبد الله إن "لبنان يواجه وضعا إنسانيا مزريا وظروفا معيشية بائسة تترك الملايين بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء".

وشدد على أن الشعب اللبناني يحتاج إلى دعم دولي كامل لمساعدته على النهوض من أزمته الحالية.

كما أكد الملك عبد الله على حاجة العالم للاتحاد في مواجهة خطر التغير المناخي، قائلا "ندرك الصعوبات والتحديات، لكننا نرى الفرص الكبيرة لبناء عالم أفضل".