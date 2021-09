يتهمهما بالتآمر لنيل سجلاته الضريبية.. ترامب يقاضي ابنة شقيقه و"نيويورك تايمز"

قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شكوى ضد ماري ترامب -ابنة شقيقه- وصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times)، حيث يتهمهما بتدبير "مؤامرة خبيثة" للحصول على بياناته الضريبية، ولنشر تحقيق عام 2018 الذي نالت الصحيفة الأميركية عنه جائزة "بوليتزر" (Pulitzer).

وقدمت الشكوى -المؤلفة من 27 صفحة- أمس الثلاثاء في مقاطعة "داتشس" بولاية نيويورك، وتقدر الشكوى الأضرار التي لحقت بترامب بـ100 مليون دولار، وتتهم 3 صحفيين في "نيويورك تايمز" -هم سوزان كريغ ودفيد بارستو وراسل بيوتنر- بشن "حملة واسعة النطاق للحصول على ملفات دونالد ترامب الضريبية السرية".

وجاء في شكوى ترامب أن المدعى عليهم تحركوا بدافع "الانتقام الشخصي"، فدبروا "مؤامرة خبيثة للحصول على وثائق سرية وشديدة الحساسية، استغلوها لمنفعتهم الخاصة واستخدموها وسيلة لإضفاء شرعية على أعمالهم المنشورة".

أموال موروثة

وكان تحقيق "نيويورك تايمز" -الذي فاز بجائزة بوليتزر عام 2019- عرض الكيفية التي جمع بها ترامب ثروته في المجال العقاري، فذكر أن الرئيس السابق -الذي يؤكّد أنه بنى إمبراطوريته بمفرده- تلقى في الواقع من والده على مدى سنوات ما يعادل 413 مليون دولار حاليا، تم تحويل قسم منها له عن طريق شركة صورية للتهرب من دفع الضرائب.

وعلق ترامب في حينه على تحقيق "نيويورك تايمز" قائلا إن مضمونه "ممل" و"مبتذل"، غير أن نشره حمل دائرة الضرائب في ولاية نيويورك على فتح تحقيق في المسألة.

ماري ترمب اكتب عن عمها الرئيس الأميركي في كتاب وصل الأسواق ووزع على وسائل الإعلام، ماري التي حصلت على دكتوراه في علم النفس والصحة النفسية تتحدث في كتابها "الكثير الكثير ،، لكن ليس هذا كل شيء" عن نشأة دونالد ترامب في عائلة مضطربة للغاية تقول جعلته قائدًا مدمرًا وغير مستقر نفسيا.. pic.twitter.com/avHRAHewQY — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) July 7, 2020

وكشفت ماري ترامب أنها المصدر الرئيس لتحقيق "نيويورك تايمز"، وذلك في كتاب أصدرته عام 2020 بعنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا.. كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم" (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man)، ويقول الوصف المنشور على الإنترنت حول الكتاب إن المؤلفة تشرح فيه كيف أن أحداثا معينة وأنماطا عائلية عامة خلقت الرجل "المدمر" الذي سكن في المكتب البيضاوي، بما في ذلك العلاقة الغريبة والضارة بين "فريد ترامب الأب" وابنيه الأكبر سنا، "فريد ترامب الابن ودونالد".

انتهاك اتفاق

وتقول شكوى ترامب إن الصحافيين الثلاثة "لاحقوا ابنة شقيقه بلا هوادة، وأقنعوها بإخراج الملفات الضريبية من مكتب محاميها وتسليمها إلى نيويورك تايمز، واعتبرت الشكوى أن ماري ترامب انتهكت اتفاقا بعدم كشف معلومات وقعته عام 2001 بعد تسوية تركة جدها فريد ترامب سينيور.

غير أن ماري ترامب علقت -في بيان أوردته شبكة "إن بي سي" (NBC)- واصفة عمها بأنه "خاسر"، وقالت "إنه اليأس. الجدران تطبق عليه وهو يتخبط".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يخضع لتحقيق في نيويورك من أجل تهمة التهرب الضريبي وتهم أخرى مرتبطة بالأنشطة المالية لمؤسسة "ترامب"، وفي أغسطس/آب الماضي أمرت وزارة العدل وزارةَ الخزانة بتقديم سجل ترامب الضريبي لمدة 6 سنوات للجنة داخل الكونغرس، وكان الرئيس السابق رفض إبان توليه السلطة الكشف عن هذه السجلات.