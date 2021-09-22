قتلى وجرحى في تفجيرات استهدفت مدينة جلال آباد بأفغانستان

ذكرت مصادر للجزيرة أن 3 تفجيرات استهدفت، صباح اليوم الأربعاء، مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، وخلفت قتلى وجرحى من حركة طالبان وكذا من المدنيين.

وقال مراسل الجزيرة إن أحد هذه التفجيرات استهدف سيارة مدنية في المنطقة الثانية من مدينة جلال آباد.

أما التفجير الثاني فوقع وسط المدينة بعد تجمع قوات الشرطة وعدد من المارة، مما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن عنصرين من طالبان ومدنيا قتلوا بالهجوم الثالث الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للحركة قرب مقر اللواء الحدودي بالمنطقة الخامسة في المدينة، مضيفا أن المسلحين استولوا على أسلحة عناصر طالبان قبل مغادرة موقع الهجوم.

وكانت طالبان شرعت في تعقب منفذي تفجيرات استهدفت مدينة جلال آباد قبل أيام، وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية، خلفت عددا من القتلى والجرحى بين قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة، وبين المدنيين.

وتبنى تنظيم الدولة -في بيان بثه عبر وسائل التواصل- سلسلة التفجيرات التي وقعت السبت والأحد في جلال آباد، وقال إنها أدت إلى سقوط أكثر من 35 عنصرا من حركة طالبان بين قتيل وجريح.

كما سقط قتلى وجرحى يوم الاثنين جراء انفجار عبوتين ناسفتين وسط مدينة جلال آباد.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن حاكمي ولايتي ننغرهار وكونر أقيلا على خلفية الأحداث الأخيرة، وعينت الحكومة المؤقتة 5 قادة جددا لقوات الشرطة بمديريات تقع شرقي البلاد وغربها.