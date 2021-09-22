انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|أفغانستان

قتلى وجرحى في تفجيرات استهدفت مدينة جلال آباد بأفغانستان

عناصر من حركة طالبان يعاينون موقعا تعرض لهجمات بمدينة جلال آباد (الفرنسية)
عناصر من حركة طالبان يعاينون موقعا تعرض لهجمات بمدينة جلال آباد (الفرنسية)
22/9/2021

ذكرت مصادر للجزيرة أن 3 تفجيرات استهدفت، صباح اليوم الأربعاء، مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، وخلفت قتلى وجرحى من حركة طالبان وكذا من المدنيين.

وقال مراسل الجزيرة إن أحد هذه التفجيرات استهدف سيارة مدنية في المنطقة الثانية من مدينة جلال آباد.

أما التفجير الثاني فوقع وسط المدينة بعد تجمع قوات الشرطة وعدد من المارة، مما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن عنصرين من طالبان ومدنيا قتلوا بالهجوم الثالث الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للحركة قرب مقر اللواء الحدودي بالمنطقة الخامسة في المدينة، مضيفا أن المسلحين استولوا على أسلحة عناصر طالبان قبل مغادرة موقع الهجوم.

وكانت طالبان شرعت في تعقب منفذي تفجيرات استهدفت مدينة جلال آباد قبل أيام، وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية، خلفت عددا من القتلى والجرحى بين قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة، وبين المدنيين.

وتبنى تنظيم الدولة -في بيان بثه عبر وسائل التواصل- سلسلة التفجيرات التي وقعت السبت والأحد في جلال آباد، وقال إنها أدت إلى سقوط أكثر من 35 عنصرا من حركة طالبان بين قتيل وجريح.

كما سقط قتلى وجرحى يوم الاثنين جراء انفجار عبوتين ناسفتين وسط مدينة جلال آباد.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن حاكمي ولايتي ننغرهار وكونر أقيلا على خلفية الأحداث الأخيرة، وعينت الحكومة المؤقتة 5 قادة جددا لقوات الشرطة بمديريات تقع شرقي البلاد وغربها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تبناها تنظيم الدولة.. طالبان تتعقب منفذي التفجيرات في جلال آباد والأمم المتحدة تكثف حراكها بأفغانستان

بدأت حركة طالبان تعقب منفذي تفجيرات ضربت مدينة جلال آباد وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية، في حين يتزايد الحراك الأممي في أفغانستان، وسط دعوات لتقديم المزيد من المساعدات للشعب الأفغاني.

20/9/2021
المزيد من سياسة

مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية.. حمدوك يتهم "الفلول" والبرهان: الجيش وصيّ على السودان

(الجزيرة)

حماس تقدم تصورا لتبادل الأسرى وتتهم إسرائيل بالتضليل

كتائب القسام أسرت في الأعوام الاخيرة 4 جنود إسرائيليين (الجزيرة)

أوكرانيا.. الرئيس يتوعد برد قوي على محاولة اغتيال مستشاره وروسيا تنفي تورطها

الشرطة تحقق في الهجوم (غيتي)

محادثات سرية بين واشنطن وتل أبيب لوضع خطة بديلة بشأن النووي الإيراني

قرار استئناف أعمال المنتدى اتخذه الرئيس بايدن (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في اجتماعهما بالبيت الأبيض (الأناضول)
الأكثر قراءة

بعد قطع العلاقات.. الجزائر تغلق مجالها الجوي مع المغرب

الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (الجزيرة)
logo

طالبان في القصر.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى إيران وإسرائيل؟

يطمح في تحويلها إلى مشروع تجاري.. مبتكر عراقي يصنع سيارة تعمل بلا وقود

تتميز السيارة بأنها لا تحتاج إلى وقود أو زيت أو ماء، وهي صديقة للبيئة، لأنه لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون (الجزيرة)

كومان يصف ميسي بالطاغية ويعدد مميزاته عندما كان يقود برشلونة

كومان (يمين) يوجه ميسي قبل نزوله الملعب في مباراة بالليغا (رويترز)