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سياسة|أفغانستان

طالبان تطلب المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومخاطبة العالم من الأمم المتحدة

وكيل وزارة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية ذبيح الله مجاهد متحدثا في ندوة صحفية بكابل (الأناضول)
وكيل وزارة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية ذبيح الله مجاهد متحدثا في ندوة صحفية بكابل (الأناضول)
22/9/2021-|آخر تحديث: 22/9/202109:40 AM (مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة تلقى خطابا موجها من حركة طالبان، موقّعا من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية أمير خان متقي، يطلب فيه المشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومخاطبة قادة العالم في الجمعية هذا الأسبوع.

وأضاف المتحدث الأممي أن الرسالة ذكرت أنه تم تعيين محمد سهيل شاهين ممثلا دائما جديدا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتتكوّن لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة من كلّ من روسيا والصين والولايات المتحدة والسويد وجنوب أفريقيا وسيراليون وتشيلي وبوتان وجزر الباهاما.

وكان وكيل وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ذبيح الله مجاهد طالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالحكومة الجديدة، والتعامل معها وفق المعايير الدولية.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل، أكد مجاهد تقدير الحركة لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان، وطالب المجتمع الدولي بتقديم يد العون للشعب الأفغاني.

وجدد مجاهد التأكيد على أن الحكومة الحالية لتصريف أعمال، وقال إنها ستعمل على جلب الكفاءات والكوادر من عرقيات مختلفة، وإنها تسعى لتحسين الأداء الحكومي كي تحظى بثقة الشعب.

تحرك دبلوماسي

في سياق مواز، استقبل رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، الملا محمد حسن أخوند، المبعوثِين الخاصِّين لروسيا والصين وباكستان في مقره في كابل.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي، ووزير المالية بالوكالة هداية الله بدري، إلى جانب مسؤولين آخرين من الجانب الأفغاني.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول للمبعوثين الخاصين لهذه الدول منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد، وإعلان تشكيل حكومتها.

كما التقى وزير الخارجية بالوكالة بسفير دولة قطر سعيد مبارك الخيارين في كابل، وناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالبلدين ومستقبل الوضع في أفغانستان.

وأشاد خان متقي بجهود الدوحة وتعاونها، لا سيما في إعادة تشغيل مطار كابل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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