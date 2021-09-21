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سياسة|إسرائيل

مصرع شرطي إسرائيلي وإصابة آخر في حادث دهس

من عملية دهس سابقة في حي الشيخ جراح بالقدس وأصيب فيها شرطيان إسرائيليان (مواقع التواصل)
من عملية دهس سابقة في حي الشيخ جراح بالقدس وأصيب فيها شرطيان إسرائيليان (مواقع التواصل)
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202103:44 PM (مكة المكرمة)

لقي شرطي إسرائيلي مصرعه وأُصيب آخر اليوم الثلاثاء في حادث دهس بمدينة نهاريا (شمالي البلاد)، وفق إعلام محلي، في حين فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا في الحادث.

وقالت الشرطة -في بيان- إنها تلقت تقريرا حول تعرض ضابط شرطة ومتطوع للدهس عند نقطة تفتيش على طريق 4.

وأضافت أن الشرطي والمتطوع أُصيبا بجروح خطيرة، ونقلا إلى مركز الجليل الطبي في مدينة نهاريا الساحلية.

ولفتت إلى أن ظروف الحادث لا تزال قيد التحقيق، قبل أن تعلن القناة الإسرائيلية 12 (خاصة) أن أحد الشرطيين لقي حتفه متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في الحادث، وأشارت القناة إلى أنه لم يتم تحديد خلفية الدهس.

وفي وقت لاحق، أفادت شرطة الاحتلال بأنه تم اعتقال سائق السيارة الذي تسبب في الحادث بعد مطاردته بالتعاون مع شرطة المرور.

وقالت -في بيان- إن السائق المقبوض عليه من سكان مدينة عرابة، وهي مدينة عربية شمالي البلاد.

وأضافت أن أنشطة المسح والتمشيط مستمرة لرصد مشتبهين آخرين.

المصدر : وكالة الأناضول

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