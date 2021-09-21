انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|كندا

كندا.. الليبراليون بقيادة ترودو يفوزون بالانتخابات من دون أغلبية

ترودو توجه بالشكر إلى الذين منحوا الثقة للحزب الليبرالي وصوتوا له (رويترز)
ترودو توجه بالشكر إلى الذين منحوا الثقة للحزب الليبرالي وصوتوا له (رويترز)
21/9/2021

فاز الليبراليون في كندا بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرة أمس الاثنين، لكنهم فشلوا في تحقيق الأغلبية التي أرادوها.

ودعا ترودو منتصف أغسطس/آب الماضي إلى إجراء الانتخابات المبكرة، في محاولة منه لاستعادة الأغلبية التي خسرها في 2019.

لكن الدعوة لم تؤت ثمارها، وكانت النتائج تقريبا مماثلة لتلك التي حصل عليها قبل عامين.

وتشير الأرقام إلى أن حزب ترودو حصل على نحو 158 مقعدا في مجلس العموم. وتسمح هذه النتائج لترودو بتشكيل حكومة أقلية مثلما كانت الحال سنة 2016، إذ ينص القانون الانتخابي على ضرورة الحصول على 170 مقعدا لتشكيل حكومة أغلبية.

وقال ترودو إن نتائج فرز الأصوات تعني أن لديه الآن تفويضا واضحا للمضي قدما في إدارة البلاد وسط جائحة كورونا.

 

 

نتائج مختلفة

ودخل ترودو انتخابات الاثنين وهو يقود حكومة أقلية مستقرة غير مهددة بالإطاحة، لكنه كان يأمل أن يكافئه الكنديون بنيل الأغلبية، بسبب قدرته على تجاوز جائحة كورونا أفضل من رؤساء آخرين.

لكن العديد من الكنديين رأوا أن هذه الانتخابات غير ضرورية، وربما يفسر ذلك عدم حصوله على نتائج تختلف كثيرا عن تلك التي حصل عليها حزبه قبل عامين.

إيرين أوتول أقر بالهزيمة وهنأ خصمه ترودو (رويترز)

وأقر زعيم الحزب المحافظ المعارض الرئيسي إيرين أوتول بالهزيمة بعد فشله في منع الحزب الليبرالي من الفوز بولاية ثالثة في البرلمان.

وفي كلمة إلى مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورونتو، قال أوتول إنه اتصل بترودو لتهنئته.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بدء الانتخابات الفدرالية المبكرة في كندا

يتوجه الكنديون اليوم الاثنين إلى مراكز الاقتراع ضمن انتخابات فدرالية مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء جاستن ترودو، عملية الاقتراع هذه المرة تخيم عليها جائحة كورونا وتداعياتها على حياة المواطنين.

المزيد من سياسة

صفقة غواصات أستراليا.. هل تكون خطوة لفرملة تسلّح الصين؟

استُبدل بالغواصات الأسترالية من طراز &#34;كولينز&#34; أسطولٌ من الغواصات النووية بعد اتفاق &#34;أوكوس&#34; (غيتي)

السودان.. الجيش يعلن اعتقال 21 ضابطا إثر محاولة الانقلاب والبرهان يزور سلاح المدرعات

البرهان يزور سلاح المدرعات عقب إحباط محاولة الانقلاب (مواقع التواصل)

وفاة الجندي إدريس صاحب فكرة “الشفرة النوبية” التي حيرت إسرائيل في حرب 1973

الجندي الراحل أحمد إدريس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر 2017، (مواقع التواصل الإجتماعي)

وسط دعوات بالرحمة وضدها.. طنطاوي يرحل مخلفًا أسئلة عن أخطر مراحل مصر

رسم غرافيتي قرب ميدان التحرير عقب ثورة يناير يعبر عن العلاقة بين مبارك وطنطاوي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

في صفقات تتم بعيدا عن القانون.. متقاعدون أردنيون يبيعون رواتبهم

بعض متقاعدي الضمان بالأردن تحت خط الفقر حيث تقل رواتبهم عن 500 دينار (700 دولار) (غيتي إيميجز)
logo

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (1).. هكذا أدار المشير طنطاوي والجيش المرحلة الانتقالية

لحظة بلحظة.. الجزيرة نت تنشر تفاصيل “الانقلاب الفاشل” بالسودان اليوم

المحاولة الانقلابية في السودان فشلت بعد ساعات قليلة من الإعلان عنها (الجزيرة)

اتهامات لعناصر من النظام السابق.. السودان يعتقل ويحقق مع عشرات الضباط في محاولة انقلابية فاشلة

السلطات السودانية اتهمت &#34;فلول النظام البائد&#34; بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية (الأناضول)