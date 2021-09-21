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سياسة|عراق

بعد تصريحات لباقري.. العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه ضد إيران

بغداد اعتبرت تصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني -بشأن استخدام الأراضي العراقية ضد إيران- "غير مبررة"، وأكدت رفض استخدام أراضيها للعدوان على جيرانها.

21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202104:54 PM (مكة المكرمة)

وصف العراق تصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد حسين باقري بـ"غير المبررة" بشأن استخدام الأراضي العراقية ضد إيران، مؤكدا رفضه استخدام أراضيه "للعدوان على جيرانه".

وأعربت رئاسة أركان الجيش العراقي -في بيان صدر اليوم الثلاثاء- عن استغرابها لتصريحات باقري بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه إيران، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وأنها شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري.

وشددت رئاسة الأركان العراقية على تمسك العراق بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع الدول الجارة، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة.

وسبق لباقري أن طالب العراق باتخاذ خطوات لمنع أنشطة جماعات مسلحة مناهضة لإيران متمركزة في إقليم كردستان العراق، متوعدا بالقضاء على هذه الجماعات ما دامت تمارس نشاطاتها ضد إيران.

وأمس الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته دمرت 4 مقرات لـ"جماعات معادية "في كردستان العراق، مستخدمة القذائف الذكية، ردا على تحركاتها الحدودية الأخيرة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قيادي في الحرس الثوري أن بلاده حذرت الحكومة العراقية سابقا، قائلا "لقد حذرنا من أنه في حالة ملاحظة أدنى خطأ من هذه الجماعات المعادية، فإنها ستتلقى ردا شديدا".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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