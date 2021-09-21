انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|عراق

انتخاب العراق نائبا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الصحاف اعتبر أن انتخاب بلاده في المنصب الجديد يأتي في إطار عودتها إلى مكانتها الدولية (الجزيرة نت)
الصحاف اعتبر أن انتخاب بلاده في المنصب الجديد يأتي في إطار عودتها إلى مكانتها الدولية (الجزيرة نت)
21/9/2021

أعلن العراق انتخابه لمنصب نائب رئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ65. وذلك حسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وأوضح الصحاف أن انتخاب العراق في هذا المنصب يأتي في إطار عودة بلاده إلى مكانتها الدولية في المحافل الدولية.

وأمس الاثنين، انطلق المؤتمر السنوي الـ65 لـ"الطاقة الذرية" في العاصمة النمساوية فيينا، ويستمر حتى 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 173 دولة.

ويسعى العراق -الذي لا يمتلك أي مفاعلات نووية في الوقت الحالي- لبناء مفاعل للأغراض السلمية.

وكان العراق يمتلك مفاعلين نوويين هما "تموز 2″، و"14 تموز"، إضافة إلى موقع المثنى النووي (غربي البلاد)، قبل أن يتم تدميرهما وتفكيكهما بين عامي 1990-1994؛ بسبب القصف الأميركي وفرق التفتيش التابعة للوكالة الدولة للطاقة الذرية.

وتنفذ السلطات العراقية مراحل التفكيك والتخلص من المواقع الملوثة إشعاعيا في البلاد بمساعدة فرق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

صفقة غواصات أستراليا.. هل تكون خطوة لفرملة تسلّح الصين؟

استُبدل بالغواصات الأسترالية من طراز &#34;كولينز&#34; أسطولٌ من الغواصات النووية بعد اتفاق &#34;أوكوس&#34; (غيتي)

السودان.. الجيش يعلن اعتقال 21 ضابطا إثر محاولة الانقلاب والبرهان يزور سلاح المدرعات

البرهان يزور سلاح المدرعات عقب إحباط محاولة الانقلاب (مواقع التواصل)

وفاة الجندي إدريس صاحب فكرة “الشفرة النوبية” التي حيرت إسرائيل في حرب 1973

الجندي الراحل أحمد إدريس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر 2017، (مواقع التواصل الإجتماعي)

وسط دعوات بالرحمة وضدها.. طنطاوي يرحل مخلفًا أسئلة عن أخطر مراحل مصر

رسم غرافيتي قرب ميدان التحرير عقب ثورة يناير يعبر عن العلاقة بين مبارك وطنطاوي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

في صفقات تتم بعيدا عن القانون.. متقاعدون أردنيون يبيعون رواتبهم

بعض متقاعدي الضمان بالأردن تحت خط الفقر حيث تقل رواتبهم عن 500 دينار (700 دولار) (غيتي إيميجز)
logo

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (1).. هكذا أدار المشير طنطاوي والجيش المرحلة الانتقالية

لحظة بلحظة.. الجزيرة نت تنشر تفاصيل “الانقلاب الفاشل” بالسودان اليوم

المحاولة الانقلابية في السودان فشلت بعد ساعات قليلة من الإعلان عنها (الجزيرة)

اتهامات لعناصر من النظام السابق.. السودان يعتقل ويحقق مع عشرات الضباط في محاولة انقلابية فاشلة

السلطات السودانية اتهمت &#34;فلول النظام البائد&#34; بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية (الأناضول)