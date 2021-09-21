انتخاب العراق نائبا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن العراق انتخابه لمنصب نائب رئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ65. وذلك حسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وأوضح الصحاف أن انتخاب العراق في هذا المنصب يأتي في إطار عودة بلاده إلى مكانتها الدولية في المحافل الدولية.

وأمس الاثنين، انطلق المؤتمر السنوي الـ65 لـ"الطاقة الذرية" في العاصمة النمساوية فيينا، ويستمر حتى 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 173 دولة.

ويسعى العراق -الذي لا يمتلك أي مفاعلات نووية في الوقت الحالي- لبناء مفاعل للأغراض السلمية.

المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة

د. أحمد الصحاف: إنتُخِبَ العراق نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بدورته الـ(65)، والتي أنطلقت أعمالها في مركز فيينا الدوليّ بالحضور الفعلي والافتراضي، وبمُشاركة دوليَّة رفيعة المستوى. pic.twitter.com/0u7T7qqacT — د. أحمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmadAlsahaf) September 20, 2021

وكان العراق يمتلك مفاعلين نوويين هما "تموز 2″، و"14 تموز"، إضافة إلى موقع المثنى النووي (غربي البلاد)، قبل أن يتم تدميرهما وتفكيكهما بين عامي 1990-1994؛ بسبب القصف الأميركي وفرق التفتيش التابعة للوكالة الدولة للطاقة الذرية.

وتنفذ السلطات العراقية مراحل التفكيك والتخلص من المواقع الملوثة إشعاعيا في البلاد بمساعدة فرق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.