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سياسة|سودان

السودان.. الجيش يعلن اعتقال 21 ضابطا إثر محاولة الانقلاب والبرهان يزور سلاح المدرعات

البرهان يزور سلاح المدرعات عقب إحباط محاولة الانقلاب (مواقع التواصل)
البرهان يزور سلاح المدرعات عقب إحباط محاولة الانقلاب (مواقع التواصل)
21/9/2021

أعلن الجيش السوداني اعتقال 21 ضابطا وعدد من الجنود إثر محاولة انقلاب فاشلة صباح اليوم الثلاثاء، اتهمت الحكومة من سمتهم "فلول النظام السابق" بتدبيرها.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني في بيان، إن البحث جار للقبض على بقية الضالعين في محاولة الانقلاب.

وأكد أن القوات المسلحة استعادت السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها منفذو المحاولة.

في غضون ذلك، زار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان برفقة نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" سلاح المدرعات في الخرطوم حيث التقى بالقادة والجنود، وفقا لما أظهرته صور نشرها إعلام مجلس السيادة عبر فيسبوك.

 

 

اتهام النظام السابق

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك أن المحاولة الانقلابية الفاشلة "كانت من تخطيط فلول النظام السابق"، وقال إنه أجرى اتصالات مع رئيس مجلس السيادة بشأن ما جرى.

وأضاف أن المحاولة الانقلابية سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق السودان.

ورأى حمدوك أن ما حدث يتطلب هيكلة المؤسسات المدنية ويستدعي "وضع الأمور في نصابها"، حسب تعبيره.

في السياق نفسه، أعلن وزير الإعلام السوداني حمزة بلول أن الأوضاع في البلاد باتت تحت السيطرة، بعدما ألقي القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين.

واتهم الوزير مجموعة من ضباط القوات المسلحة "من فلول النظام البائد" بالقيام بهذه المحاولة، وتعهد بمواصلة ملاحقة المشاركين، كما تحدث عن استسلام آخر معاقل المحاولة الانقلابية في معسكر الشجرة بالخرطوم.

تفاصيل المحاولة

وفي تفاصيل المحاولة الانقلابية، قال مصدر حكومي للجزيرة إن عسكريين دخلوا فجر اليوم الثلاثاء مقر الإذاعة لبث بيان الانقلاب، لكن المحاولة أجهضت فورا.

وأكد للجزيرة أن المعلومات بشأن المحاولة الانقلابية توفرت للحكومة مساء أمس، مما ساعد على إحباطها بسرعة.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي إن من قاموا بالمحاولة الانقلابية ضباط من المدرعات ومنطقتي وادي سيدنا وأم درمان العسكريتين، وأضاف أنه جرى التصدي لعناصر من المشاركين بالمحاولة في منطقة سلاح المدرعات.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشارا لقوات وآليات عسكرية في شوارع الخرطوم صباح اليوم.

وفي الأثناء، تحدث مراسل الجزيرة عن اجتماع طارئ مشترك بين مجلس الوزراء وتحالف "قوى الحرية والتغيير" بشأن المحاولة الانقلابية.

وقال قيادي في "قوى الحرية والتغيير" للجزيرة إن عناصر من النظام السابق قاموا بالمحاولة الانقلابية، وتم اعتقال عدد منهم.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات

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