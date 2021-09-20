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سياسة

روسيا.. الحزب الحاكم يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية

النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في روسيا (الأناضول)
النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في روسيا (الأناضول)
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202110:42 AM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحزب الحاكم في روسيا أعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير.

وقال أمين المجلس العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك للصحافيين إن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس المكون من 450 عضوا.

وفي حال تحقق ذلك، سيحتفظ "روسيا الموحدة" بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى.

ومن جهتها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على منافسيه بانتخابات مجلس الدوما بنحو 48% من الأصوات، وذلك بعد فرز أكثر من 70% من أوراق الاقتراع.

وأشارت اللجنة إلى أن الحزب الشيوعي يحتل المرتبة الثانية بعد حصوله على نحو 20% من الأصوات، ويليه الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي نال نحو 8% من أصوات الناخبين.

المصدر : الجزيرة

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