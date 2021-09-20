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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

كورونا.. الولايات المتحدة تفتح حدودها للمسافرين الملقّحين وغوتيريش يدعو لخطة عالمية للتطعيم

تخفيف القيود على المسافرين من قبل إدارة بايدن استجابة لمطالبة الأوروبيين (رويترز)
تخفيف القيود على المسافرين من قبل إدارة بايدن استجابة لمطالبة الأوروبيين (رويترز)
20/9/2021

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستسمح اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لجميع المسافرين القادمين من الخارج بالدخول إلى أراضيها شرط حصولهم على لقاح فيروس كورونا، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة دول العالم إلى دعم خطة لتطعيم 70% من سكان العالم ضد كورونا.

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زينتس أن على المسافرين القادمين من الخارج أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضد كوفيد-19، وعليهم الخضوع لفحص الكشف عن كوفيد ووضع الكمامة، كما سيوضع نظام لتتبعهم.

ويشكل تخفيف القيود على السفر التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 18 شهرا، تحوّلا كبيرا من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، ويأتي استجابة لمطالب الأوروبيين في وقت تشهد فيه علاقاتهم الدبلوماسية مع واشنطن توترا.

خطة عالمية للتطعيم

من جهة أخرى، دعا غوتيريش -في بداية اجتماع دولي بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030- دول العالم إلى التعبئة خلف خطة تطعيم عالمية تضاعف إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا، وتسفر عن تطعيم نحو 70% من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل.

وحذر الأمين العام الأممي من أن استجابة العالم للوباء كانت بطيئة للغاية وغير متكافئة لأبعد الحدود.

وأضاف أننا نحتاج أيضا إلى الشروع في أعمال التعافي الاقتصادي المستدام والعادل للجميع (في مرحلة ما بعد الوباء)، حتى نبقى على المسار الصحيح للقضاء على الفقر بحلول عام 2030.

وتنطلق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك غدا الثلاثاء الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة الـ76 لجمعيتها العامة، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة).

وتتصدر قضايا تغير المناخ ووباء كورونا والأوضاع في أفغانستان جدول أعمال الاجتماعات.

المصدر : وكالات

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