افتتاح المؤتمر السنوي للوكالة الذرية.. غروسي يطلب ضمانات بشأن نووي إيران وطهران تدعو واشنطن لرفع العقوبات

انطلق المؤتمر السنوي الـ65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الاثنين، حيث أعرب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي عن أمله في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف غروسي -خلال كلمة له- أن المنظمة تعمل على تمهيد الطريق لجهود دبلوماسية إضافية للتوصل إلى وضع وصفه بـ"المُرضي" للبرنامج الإيراني.

كما أكد ضرورة العمل لتوفير ضمانات للعالم بأنه لا داعي للقلق من برنامج طهران النووي.

ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد الانفراج الأخير في العلاقة بين الوكالة الدولية وطهران.

وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان إن إستراتيجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي تجنب كل ما من شأنه أن يضر زيارة غروسي لطهران، وعدم إفساد اللقاء الذي سيجمعه مساء اليوم الاثنين مع مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وعدم إفساد أجواء المحادثات التي سيجريها -في الساعات المقبلة- وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان مع نظرائه في الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ويعقد المؤتمر السنوي للوكالة الذرية وسط آمال في استئناف مفاوضات فيينا -بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى- التي توقفت منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتبحث الاجتماعات على مدار 5 أيام الإنجازات الرئيسية في عمل الوكالة، وبرنامجها خلال العام المقبل بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.





دعوة للحياد

من جهته، دعا مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على استقلاليتها وحياديتها وأن تتجنب تسييس عملها.

وقال إسلامي إن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن فرض العقوبات على إيران، وأن تصحح سياساتها وتلغي ما فرضته من عقوبات على بلاده بشكل فعلي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن واشنطن خرقت الاتفاق النووي وعرقلته عن طريق ما وصفه بسياستها الأحادية، قائلا إن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت.

وقبل أيام، تعهدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتباع نهج حازم تجاه أنشطة إيران النووية بعد اتفاق الجانبين على تمديد المراقبة التي تقوم بها الوكالة على بعض تلك الأنشطة.

برنامج كوريا الشمالية

من جهة أخرى، قال المدير العام للوكالة الذرية إن برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم "بكامل طاقته".

وأضاف غروسي في كلمته الافتتاحية "في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يتقدم البرنامج النووي بكامل طاقته بما يتضمن العمل على فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى".

وكان غروسي أصدر الشهر الماضي تقريرا قال فيه إن بيونغ يانغ استأنفت فيما يبدو العمل في مفاعل نووي يُعتقد -على نطاق واسع- أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.