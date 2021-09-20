انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مصر

تعويض مصر ضحايا الطائرة الروسية.. صفقة سياحية أم تسوية قانونية؟

تعد شرم الشيخ من أهم أماكن الجذب السياحي في مصر (رويترز)
تعد شرم الشيخ من أهم أماكن الجذب السياحي في مصر (رويترز)
عبد الله حامد
20/9/2021

القاهرة ـ توصلت مصر وروسيا قبل أيام إلى "تفاهم مبدئي" على دفع القاهرة تعويضات لأسر الضحايا الذين قضوا في سيناء إثر كارثة سقوط طائرة شركة "كوغاليم أفيا" (Kogalymavia) الروسية والتي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ خلال تحليقها فوق سيناء، مما أدى إلى مقتل 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم الإرهابي.

وجرت مفاوضات خلال السنوات التي تلت سقوط الطائرة بين روسيا ومصر حول كيفية دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا الروس، قبل أن تتمكن السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع المسؤولين المصريين بشأن هذه المسألة، بحسب بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ووصفت المسؤولة الروسية التعويضات بـ"المدفوعات الطوعية"، مضيفة أنها ستجري عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

بالمقابل رأى مراقبون أن مصر لم يكن عليها دفع تعويضات لأن الضحايا سقطوا إثر عملية إرهابية، كانت مصر ضحيتها أيضا بتحمل ضربة عنيفة للسياحة استمر أثرها السلبي على مدى سنوات.

 

من يتحمل الفاتورة؟

ونقلت وكالة "تاس" (TASS) الروسية للأنباء عن مصدر مصري وصفته بـ"المطّلع"، أن التوصل إلى تفاهم "مبدئي" بشأن دفع تعويضات لأسر الضحايا الروس "لا يعني اعتراف مصر بمسؤوليتها عن الكارثة".

وقال المصدر المصري الذي وصفته تاس بالمقرب من المفاوضات الجارية، إن "الاتفاق على التعويضات لأسر الضحايا لا يعني اعتراف الحكومة المصرية آليا بالمسؤولية القانونية عن الكارثة، التحقيق لتحديد أسباب الحادث لا يزال مستمرا بالتنسيق مع الطرف الروسي".

وعدّ مراقبون هذه التصريحات بمثابة توطئة لاتفاق نهائي مفصل بين الجانبين بعد استعادة السياحة الروسية إلى مصر نشاطها الذي يشجع شركات السياحة والمنظمات السياحية المحلية على دفع التعويضات، في سبيل استردادها لاحقا جراء عوائد النشاط السياحي الروسي، مما يعني أن الحكومة لن تتحمل هذه المبالغ.

ويأمل الجانب الروسي في تنسيق سريع للاتفاقات المناسبة مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء القتلى الروس، وقال بيان زخاروفا "سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة".

واستعادت حركة الطيران بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية نشاطها مؤخرا بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانبين عبر الوزارات والهيئات المعنية بشأن رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية وحل القضايا المهمة الأخرى، من أجل تسوية تداعيات هذا الحدث المأساوي.

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثامن من يوليو/تموز الماضي سريان المرسوم الصادر عام 2015 بشأن حظر رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات مصر.

الطائرة الروسية انشطرت في الجو قبل سقوطها بسيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015 (الجزيرة)

مسارات قضائية

ورفع محامي أسر الضحايا الروس محمد الطاهر دعوى أمام محكمة النقض المصرية -أعلى محكمة مصرية- أوائل عام 2020 للمطالبة بتعويضات لعدد من الضحايا، معربا عن توقعه بألا يتم البت فيها قبل مرور سنوات.

وجاءت خطوة المحامي بعد خسارة القضية أمام محكمة الاستئناف، لأن القاضي لم يقتنع بالطريقة التي أثبت بها العلاقة بين إحدى الضحايا وعائلته، وبالتالي أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض النظر في الدعاوى التي قدمها 30 من أسر ضحايا الكارثة.

وتحتاج المحاكم المصرية في سبيل إثبات صلة القرابة بين مقدمي الدعوى والضحايا إلى ما يعرف محليا بـ"إعلام الوراثة"، وهي وثيقة تصدر في مصر فقط بناء على الشريعة الإسلامية في الميراث، ولا ينطبق الأمر نفسه على روسيا.

وقال المحامي في تصريحات صحفية "طلبنا تطبيق قانون الأضرار وفق اتفاقية مونتريال (Montreal Convention) لأن الحادثة تقع بوضوح ضمن اتفاقية مونتريال، فضلا عن طلب تعويض قدره 3 ملايين دولار لكل راكب، وعليه من حق أسر الضحايا الحصول على التعويض اللازم".

وأفادت الوكالة الروسية بأن المُدعين في قضية الطائرة الروسية تقدموا بدعاوى قضائية إلى المحاكم الروسية للحصول على تعويضات مادية.

ويطالب أهالي ضحايا الطائرة بتعويضات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليار دولار أميركي، لاسيما وأن مطارات المغادرة والوصول كانت في بلدان تعترف باتفاقية مونتريال لتطبيق المعايير الدولية على أراضيها، وصون رعايا الدول الأجنبية ضد الحوادث والكوارث.

وبحسب مختصين بشؤون قوانين الطيران الدولية فإنه "في حالة سقوط الطائرة بسبب خلل فني تتحمله شركة الطيران المالكة للطائرة، وإذا كانت الأحوال الجوية سيئة على قائد الطائرة أن يطلب العودة مباشرة لمطار الإقلاع، وإذا رفضت تتحمل جزءًا من المسؤولية، وإذا وافقت ولم يتمكن الطيار من العودة تتحمل قيمة التعويضات".

وتنبني مطالبات التعويض الروسية على "التقصير الأمني في مطار شرم الشيخ، بما سمح بدخول قنبلة إلى مقصورة الطائرة".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رغم عودة الروس.. الألمان والأوكرانيون أهم نزلاء المنتجعات السياحية بعد المصريين

بعد توقف استمر 6 سنوات بسبب سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء؛ عادت السياحة الروسية إلى مصر، لكن أرقام الإشغال السياحي في أغسطس/آب الماضي تشير إلى أن روسيا لم تعد لمكانتها كرافد سياحي رئيسي لمصر.

6/9/2021
المزيد من سياسة

السودان.. الإعلان عن اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم

ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لآليات عسكرية وجنود انتشروا في شوارع الخرطوم (مواقع التواصل)

7 أعوام على سيطرة الحوثيين.. كيف يبدو المشهد في صنعاء اليوم؟

صنعاء تواصل مواجهة أزماتها المتعددة بانتظار قطار السلام لإنهاء هذه المعاناة ومعانقة روح التعدد والسياسة والفن (الجزيرة)

صفقة الغواصات.. رغم تطمينات واشنطن فرنسا تتحدث عن زعزعة الثقة بين الحلفاء وأوروبا تطلب تفسيرا

في خطابه المتوقع اليوم بالأمم المتحدة.. بايدن سيركز حديثه على "الدبلوماسية المكثفة"

بايدن سيركز في خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ما سماها الدبلوماسية المكثفة (الفرنسية)
الأكثر قراءة

شاهد.. حمم بركان "كومبري فييخا" تدمّر نحو 100 منزل في جزر الكناري الإسبانية

(الجزيرة)

أناقة العلماء.. أبو حنيفة يرتدي ثوبا بقيمة 5000 دولار ويُعرف برائحة عطره وتركة مالك تتضمن 500 زوج حذاء و100 عمامة

سربها أحد موظفي فيسبوك.. وثائق وول ستريت قد تكون نهاية عملاق التواصل الاجتماعي

فريق النزاهة في فيسبوك اقترح إدخال تغيير خوارزمي طفيف، ولكن زوكربيرغ رفض الفكرة لأنها قد تقلل من تفاعل المستخدم (مواقع التواصل)

خبير مالي بريطاني حذر من لقاحات كورونا.. هذا ما حدث له