غلبه النوم.. نتنياهو يسخر على فيسبوك من لقاء بايدن مع بينيت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في منشور مصور على فيسبوك الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن غلبه النوم لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وفي التسجيل المصور الذي نشره نتنياهو في صفحته على فيسبوك، يقول صوت بعيد عن الكاميرا "أتعرف.. بينيت التقى ببايدن".

ورد نتنياهو بالقول "سمعت عن ذلك. سمعت أن بايدن كان منتبها للغاية في هذا الاجتماع لدرجة أن النوم غلبه من شدة الموافقة (على ما قاله بينيت)"، تاركا رأسه يسقط سريعا كما لو كان يحاكي شخصا يغلبه النوم.

وكانت إشارة نتنياهو إلى لقاء بايدن جزءا صغيرا في مقطع مصور مدته 26 دقيقة تطرق فيه إلى مجموعة متنوعة من القضايا السياسية. لكنها تصدرت عناوين الأخبار على مواقع إخبارية إسرائيلية، التي اتهم العديد منها نتنياهو بالسخرية من بايدن.

وفي 27 أغسطس/آب استقبل بايدن بينيت بالبيت الأبيض، في أول لقاء جمع الرجلين منذ توليهما منصبيهما هذا العام، وبحثا معا عدة ملفات، بينها الملف الإيراني وعملية السلام بالشرق الأوسط.

وكشف تقرير لرويترز في وقت سابق زيف فكرة أن بايدن غفا خلال لقائه مع بينيت، وذلك بعد أن شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للرئيس الأميركي قالوا إنه يظهر فيه وهو ينظر إلى الأسفل وقد غلبه النوم بينما كان بينيت يتحدث في المكتب البيضاوي.

ويوضح تقرير رويترز أن المقطع المصور المتداول اجتُزئ على نحو مضلل. فبعد ثوان من الجزء الذي انتهى عنده المقطع، يظهر بايدن في مقطع أطول وهو يرد على بينيت.

واتبع نتنياهو (71 عاما)، وهو رئيس حزب الليكود اليميني، إلى حد بعيد نفس نهج الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب فيما يتعلق بسياسات الشرق الأوسط.

وكانت حكومة جديدة من أحزاب يسارية ووسطية ويمينية وعربية بقيادة بينيت حلت في يونيو/حزيران محل حكومة نتنياهو، أطول زعماء إسرائيل بقاء في الحكم.

والآن نتنياهو في صفوف المعارضة، لكنه تعهد بالعودة إلى سدة الحكم مرة أخرى.