وكالة أنباء فارس: سفن الوقود المتجهة من إيران إلى لبنان دخلت المياه السورية

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن الباخرة المحملة بالوقود والمتجهة إلى لبنان دخلت المياه السورية أمس الأربعاء، بعد أن أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انطلاقها من إيران قبل نحو أسبوعين.

ونقلت الوكالة -على موقعها على الإنترنت- عن مصادر وصفتها "بالمتابعة للقضية"، قولها إن حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية.

وبحسب المصادر، فإن جزءا من حمولة الباخرة سيقدم إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولدات الكهرباء.

وبحسب المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعا بالآلية نفسها، من دون أن تكشف ما إذا كانت محمّلة بالمازوت أو بالبنزين أو بالاثنين معا، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريبا.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد أعلن في 22 من الشهر الماضي، أن سفينة محملة بوقود إيراني ستبحر قريبا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى.

وحذر خصوم الجماعة في لبنان من عواقب وخيمة لتلك الخطوة، قائلين إنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البلاد التي ينهار اقتصادها منذ عامين تقريبا.

وسيفتح وصول الوقود الإيراني فصلا جديدا في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية وأطراف الحكم -ومنها جماعة حزب الله- في علاجها، في ظل نقص الوقود الذي تسبب في اندلاع أعمال عنف.

ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة وقود خانقة تزايدت حدتها مع قرار البنك المركزي رفع الدعم عن استيراد المحروقات، مما أدى لارتفاع كبير في أسعارها وفوضى كبيرة في محطات الوقود.