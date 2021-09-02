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سياسة|تونس

تونس..النهضة: نتحمل مسؤولية الأوضاع في البلاد بجانب من حكمنا معهم

النهضة برئاسة الغنوشي أكدت أنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي (رويترز)
النهضة برئاسة الغنوشي أكدت أنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي (رويترز)
2/9/2021

أكدت حركة النهضة التونسية مجددا أمس الأربعاء أنها تتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم، وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة عقب اجتماع للمكتب التنفيذي بإشراف رئيسها راشد الغنوشي.

وأكدت النهضة أنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.

وكان الرئيس قيس بن سعيد قد قرر تجميد البرلمان برئاسة الغنوشي في 25 يوليو/تموز الماضي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

والأسبوع الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

ورفضت أغلبية الأحزاب -وبينها النهضة- إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض انقلابا على الدستور، فيما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها تصحيحا للمسار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.

المصدر : وكالة الأناضول

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