انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|لبنان

رغم تنديد الحكومة بـ"انتهاك السيادة".. سفينة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا إلى لبنان

طابور للحصول على الوقود ببيروت في أغسطس/آب الماضي (الأوروبية)
طابور للحصول على الوقود ببيروت في أغسطس/آب الماضي (الأوروبية)
19/9/2021

أبحرت من إيران اليوم الأحد ناقلة ثالثة تحمل شحنة من الوقود إلى لبنان، وفقا لما أظهرته خدمة "تانكر تراكرز" (TankerTrackers) لتتبع شحنات النفط.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي استورد هذه الشحنات بأن الناقلة الثالثة بدأت بتحميل البنزين وأنه تم الاتفاق على تجهيز ناقلة رابعة تحمل مادة المازوت. ويقول الحزب إن هذه الشحنات ستخفف أزمة المحروقات المستفحلة في لبنان.

وكانت قافلة صهاريج محملة بالمحروقات الإيرانية قد عبرت الحدود اللبنانية السورية قادمة من مرفأ بانياس السوري الأسبوع الماضي، باتجاه منطقة البقاع شرقي لبنان.

وقد عبّر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي -أول أمس الجمعة- عن حزنه لما وصفه بـ"انتهاك سيادة لبنان" بإدخال حزب الله المحروقات الإيرانية إلى البلاد.

غير أنه أكد أنه لا يخشى عقوبات على بلاده لأن إدخال المحروقات الإيرانية جرى في معزل عن الحكومة.

عرض إيراني لبيروت

من جانبها، أكدت إيران اليوم استعدادها لإمداد الحكومة اللبنانية بالوقود مباشرة إذا طلبت ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "إيران مصممة على التعاون مع الحكومات الصديقة ومساعدتها. في هذه الحالة، كان ثمة طلب من رجال أعمال لبنانيين. وعملية الشراء والبيع تمت بشكل طبيعي وتم إرسال الشحنة".

وتابع قائلا -خلال مؤتمر صحفي- "إذا أرادت الحكومة اللبنانية أن تشتري منا الوقود لحل مشكلات شعب هذا البلد، سنقوم بتزويدها به".

وكان إعلان حزب الله اللبناني في أغسطس/آب الماضي استقدام الوقود من طهران قد أثار انتقادات سياسية من خصومه.

وأكدت السلطات اللبنانية مرارا أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية بعدم خرق العقوبات المفروضة على إيران.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ سنة 1850.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

لبنان.. تحركات رسمية عقب توقيع إسرائيل عقدا للتنقيب عن النفط بالمنطقة المتنازع عليها

طالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن العقد الموقع بين إسرائيل وشركة أميركية للتنقيب عن الغاز لا يشمل المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بالبحر المتوسط، والتي تجري بشأنها مفاوضات غير مباشرة.

18/9/2021
المزيد من سياسة

انتقاما للإخفاق الأمني الإسرائيلي بجلبوع.. أي عقوبات تنتظر الأسرى الفلسطينيين؟

فعاليات تضامنية قبالة السجون الإسرائيلية نصرة للحركة الفلسطينية الأسيرة (الجزيرة)

مع إعادة ترسيم العلاقات.. هل تنجح القاهرة وأنقرة في تخطي عقبة الملف الليبي؟ (سؤال وجواب)

لقاء سابق بين وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو (يمين) ونظيره المصري سامح شكري (مواقع التواصل الاجتماعي)

لبنان.. البرلمان يناقش البيان الوزاري لحكومة ميقاتي والمحقق يحدد موعدا لاستجواب دياب في انفجار مرفأ بيروت

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يترأس جلسة نيابية في بيروت للتصويت على الحكومة وبرنامجها (رويترز)

افتتاح المؤتمر السنوي للوكالة الذرية.. غروسي يطلب ضمانات بشأن نووي إيران وطهران تدعو واشنطن لرفع العقوبات

إسلامي دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون محايدة ومستقلة (الأوروبية)
الأكثر قراءة

سربها أحد موظفي فيسبوك.. وثائق وول ستريت قد تكون نهاية عملاق التواصل الاجتماعي

فريق النزاهة في فيسبوك اقترح إدخال تغيير خوارزمي طفيف، ولكن زوكربيرغ رفض الفكرة لأنها قد تقلل من تفاعل المستخدم (مواقع التواصل)

رغم هروبهم الأسطوري من جلبوع.. لماذا لم يتمكن الأسرى الستة من الاختفاء طويلا؟

الأسرى الستة الذين استطاعوا الهرب من سجن جلبوع شديد التحصين (مواقع التواصل)

أزمة الغواصات.. مساع للتهدئة ومسؤولون أميركيون يعزون التصعيد الفرنسي لحسابات انتخابية ولقاء بواشنطن قد يزيد غضب باريس

غواصة نووية (موقع البحرية الملكية البريطانية)

هل فعلا دل رونالدو دي خيا على جهة ركلة الجزاء في مواجهة وستهام ومان يونايتد؟

لقطة مفبركة لركلة جزاء وستهام ضد مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)