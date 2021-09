رغم تنديد الحكومة بـ"انتهاك السيادة".. سفينة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا إلى لبنان

أبحرت من إيران اليوم الأحد ناقلة ثالثة تحمل شحنة من الوقود إلى لبنان، وفقا لما أظهرته خدمة "تانكر تراكرز" (TankerTrackers) لتتبع شحنات النفط.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي استورد هذه الشحنات بأن الناقلة الثالثة بدأت بتحميل البنزين وأنه تم الاتفاق على تجهيز ناقلة رابعة تحمل مادة المازوت. ويقول الحزب إن هذه الشحنات ستخفف أزمة المحروقات المستفحلة في لبنان.

وكانت قافلة صهاريج محملة بالمحروقات الإيرانية قد عبرت الحدود اللبنانية السورية قادمة من مرفأ بانياس السوري الأسبوع الماضي، باتجاه منطقة البقاع شرقي لبنان.

وقد عبّر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي -أول أمس الجمعة- عن حزنه لما وصفه بـ"انتهاك سيادة لبنان" بإدخال حزب الله المحروقات الإيرانية إلى البلاد.

غير أنه أكد أنه لا يخشى عقوبات على بلاده لأن إدخال المحروقات الإيرانية جرى في معزل عن الحكومة.

The third tanker carrying Iranian fuel earmarked for Hezb’Allah’s distribution within Lebanon, is laden and underway. Full details with our clients.

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 19, 2021