زيارة لم يعلن عنها سلفا.. وزير الدفاع السوري يبحث في الأردن ملفات الأمن والحدود

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها رسميا من قبل.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن اللقاء تضمن بحث "تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود.. والأوضاع في الجنوب السوري ومكافحة الإرهاب.. ومواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

وأضافت الوكالة أن الحنيطي وأيوب اتفقا على "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي 3 أشهر من زيارة قام بها وزيرا النفط والكهرباء السوريان إلى العاصمة الأردنية، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة. وكانت تلك أول زيارة لوفد حكومي من النظام السوري إلى الأردن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وزار وزير النفط السوري بسام طعمة الأردن مجددا في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، حيث اتفق مع وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان على خريطة طريق لنقل الغاز المصري برا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.