انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|أردن

زيارة لم يعلن عنها سلفا.. وزير الدفاع السوري يبحث في الأردن ملفات الأمن والحدود

العماد علي أيوب وزير الدفاع السوري (مواقع التواصل)
العماد علي أيوب وزير الدفاع السوري (مواقع التواصل)
19/9/2021

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها رسميا من قبل.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن اللقاء تضمن بحث "تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود.. والأوضاع في الجنوب السوري ومكافحة الإرهاب.. ومواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

وأضافت الوكالة أن الحنيطي وأيوب اتفقا على "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي 3 أشهر من زيارة قام بها وزيرا النفط والكهرباء السوريان إلى العاصمة الأردنية، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة. وكانت تلك أول زيارة لوفد حكومي من النظام السوري إلى الأردن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وزار وزير النفط السوري بسام طعمة الأردن مجددا في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، حيث اتفق مع وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان على خريطة طريق لنقل الغاز المصري برا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

سوريا.. القوات الروسية تنتشر بريف درعا تنفيذا لاتفاق العشائر مع النظام وهجوم على خط للغاز يقطع الكهرباء عن دمشق

قالت مصادر محلية للجزيرة إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت مدينة طفس في ريف درعا الغربي برفقة اللجنة الأمنية للنظام السوري، فيما شهدت دمشق وضواحيها انقطاعا للكهرباء بسبب هجوم تعرضت له إحدى المحطات.

18/9/2021
المزيد من سياسة

انتقاما للإخفاق الأمني الإسرائيلي بجلبوع.. أي عقوبات تنتظر الأسرى الفلسطينيين؟

فعاليات تضامنية قبالة السجون الإسرائيلية نصرة للحركة الفلسطينية الأسيرة (الجزيرة)

مع إعادة ترسيم العلاقات.. هل تنجح القاهرة وأنقرة في تخطي عقبة الملف الليبي؟ (سؤال وجواب)

لقاء سابق بين وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو (يمين) ونظيره المصري سامح شكري (مواقع التواصل الاجتماعي)

لبنان.. البرلمان يناقش البيان الوزاري لحكومة ميقاتي والمحقق يحدد موعدا لاستجواب دياب في انفجار مرفأ بيروت

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يترأس جلسة نيابية في بيروت للتصويت على الحكومة وبرنامجها (رويترز)

افتتاح المؤتمر السنوي للوكالة الذرية.. غروسي يطلب ضمانات بشأن نووي إيران وطهران تدعو واشنطن لرفع العقوبات

إسلامي دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون محايدة ومستقلة (الأوروبية)
الأكثر قراءة

سربها أحد موظفي فيسبوك.. وثائق وول ستريت قد تكون نهاية عملاق التواصل الاجتماعي

فريق النزاهة في فيسبوك اقترح إدخال تغيير خوارزمي طفيف، ولكن زوكربيرغ رفض الفكرة لأنها قد تقلل من تفاعل المستخدم (مواقع التواصل)

رغم هروبهم الأسطوري من جلبوع.. لماذا لم يتمكن الأسرى الستة من الاختفاء طويلا؟

الأسرى الستة الذين استطاعوا الهرب من سجن جلبوع شديد التحصين (مواقع التواصل)

أزمة الغواصات.. مساع للتهدئة ومسؤولون أميركيون يعزون التصعيد الفرنسي لحسابات انتخابية ولقاء بواشنطن قد يزيد غضب باريس

غواصة نووية (موقع البحرية الملكية البريطانية)

هل فعلا دل رونالدو دي خيا على جهة ركلة الجزاء في مواجهة وستهام ومان يونايتد؟

لقطة مفبركة لركلة جزاء وستهام ضد مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)