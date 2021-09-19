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سياسة|مصر

حكومة الوحدة الوطنية تعلن استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا

الدبيبة (وسط-يسار) خلال زيارته القاهرة ولقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي ا(الأناضول)
الدبيبة (وسط-يسار) خلال زيارته القاهرة ولقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي ا(الأناضول)
19/9/2021

اتفقت مصلحة الطيران المدني في ليبيا ومصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة -في بيان صحفي اليوم الأحد- أن الاتفاق جاء عقب الزيارة التي أجراها الدبيبة خلال الأيام الماضية إلى القاهرة.

وبيّن المكتب أن هذه الزيارة تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، والتي كان من بينها مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والحكومة المصرية.

وأوضح المكتب أن مصلحة الطيران المدني في البلدين اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات "معيتيقة – مصراتة- بنينا" ومطار القاهرة الدولي ابتداء من 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

اتفاقيات وتعاون

وأمس السبت، أعلن وزير العمل الليبي علي العابد أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العابد لمراسل الأناضول، عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي.

وقال العابد "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن هذه المشروعات.

وبيّن أن هذا يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا إيجابيا عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا في 20 أبريل/نيسان الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة "الوحدة الوطنية" الحالية في ليبيا.

والخميس الماضي، وقعت ليبيا ومصر 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

المصدر : وكالات

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