حزب بوتين يتصدر انتخابات روسيا وفق النتائج الأولية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن حزب روسيا الموحدة الحاكم يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي انتهى التصويت فيها اليوم الأحد، بحصوله على أكثر من 38% وذلك بعد فرز 10% من الأصوات.

وأضافت اللجنة أن الحزب الشيوعي حصل على نحو 25% من الأصوات ليحل في المرتبة الثانية، متبوعا بالحزب الليبرالي بـ9.6% ويليه حزب "أناس جدد" بنحو 8% من الأصوات.

وقد أعلنت اللجنة في وقت سابق أن نسبة المشاركة بالانتخابات -التي استبعد منها أبرز معارضي الكرملين- تجاوزت 45%، وذلك حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (الثالثة مساء بتوقيت غرينتش).

وجرى التصويت على مدى 3 أيام، لحسم المنافسة بين 14 حزبا سياسيا على 450 مقعدا في مجلس الدوما (الغرفة الأولى للبرلمان) يتم انتخابهم لمدة 5 أعوام.

وقبل الانتخابات، أشار مراسل الجزيرة أمين درغامي إلى أن التحقيقات الصحفية المستقلة التي قام بها المعارض المسجون أليكسي نافالني عن الفساد انعكست في بعض استطلاعات الرأي التي رجحت أن يخسر حزب روسيا الموحدة ما بين 10% و15% من مقاعده في الدوما (334 مقعدا من مجموع 450) لكنه مع ذلك سيحقق الأغلبية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) إنه ليس من المتوقع أن تنهي هذه الانتخابات هيمنة حزب روسيا الموحدة الحاكم الموالي للرئيس فلاديمير بوتين على مجلس الدوما، حيث يملك الحزب أغلبية الثلثين في المجلس.

وجرت الانتخابات في غياب أبرز مرشحي المعارضة بعد سجن نافالني مطلع العام 2021 الجاري، وفرار غالبية أنصاره إلى الخارج.

كما غاب عن الانتخابات مراقبو منظمة معاهدة الأمن والتعاون بأوروبا، على خلفية رفض موسكو استقبال 500 مراقب من المنظمة، واشتراطها ألا يتجاوز عددهم 50 مراقبا على خلفية الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس كورونا.