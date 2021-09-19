قال السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر إن استمرار تخفيض وجود قوات بلاده العسكرية في العراق لن يؤثر على طبيعة العلاقة الأمنية التي تربط البلدين مستقبلا.

وفي تصريح للجزيرة، أثناء مشاركته في مؤتمر ببغداد، أضاف السفير الأميركي أن حكومة بلاده وافقت على البقاء في العراق لاستمرار التعاون الأمني بينهما في مجالات التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيستمر على المدى الطويل.

ولفت إلى أنه لم تعد هناك أي حاجة لوجود قوات قتالية من خارج العراق، معتبرا أن القوات العراقية الآن مؤهلة وقادرة على تنفيذ العمليات العسكرية، لكنها لا تزال بحاجة للمساعدة فيما يتعلق باستمرار تزويدهم بالمشورة في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، لذا وافقت أميركا على البقاء في العراق، واستمرار هذا النوع من التعاون والشراكة.

وفي يوليو/تموز الماضي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان مشترك من واشنطن أن القوات الأميركية لن يبقى لها دور قتالي بالعراق مع حلول نهاية العام الجاري، وسيقتصر دورها على التدريب ومكافحة "الإرهاب".

وجاء في البيان أن الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي، وأنهم موجودون في العراق بناءً على دعوتها.

وسبق ذلك تأكيد الكاظمي أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أن الأمن والجيش العراقيين "قادران على الدفاع عن البلاد من دون قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة".

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أميركي بالعراق منتشرين في عدة قواعد عسكرية.