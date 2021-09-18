تفجير في كابل وبيان رباعي يدعو إلى مصالحة وطنية وحكومة شاملة في أفغانستان

انفجرت سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل اليوم السبت، وبالتزامن مع ذلك كانت الحكومة أعلنت بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين، في حين دعت روسيا والصين وباكستان وإيران -في بيان مشترك- إلى مصالحة وطنية وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بأن سيارة انفجرت بالمنطقة الأمنية الـ13 في كابل من دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

كما نشرت صورا لما قالت إنها المشاهد الأولى لانفجار السيارة، وأظهرت الصور آثار الانفجار في أحد شوارع كابل، وهو ما تسبب في أضرار وصفت بـ"المحدودة".

ويأتي التفجير بعد نحو 3 أسابيع من تفجير دام بمطار كابل تبناه تنظيم الدولة، وقتل فيه نحو 170 شخصا، بينهم 13 جنديا أميركيا.

ويقع الحادث في وقت تحاول فيه حركة طالبان تأمين كل مناطق العاصمة كابل، وكانت حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها الحركة مؤخرا قد دعت الموظفين لاستئناف أعمالهم.

وقد عادت بالفعل أعداد من هؤلاء الموظفين، ومن بينهم عناصر من الشرطة ينتشرون الآن في مطار كابل خاصة.





حكومة شاملة وحزام أمني

سياسيا، أصدرت إيران وروسيا والصين وباكستان بيانا مشتركا أكدت فيه ضرورة تعزيز السلام والأمن في أفغانستان، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وعبر البيان -الذي أعلن عقب اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي اختتمت أمس الجمعة في العاصمة الطاجيكية- عن مخاوف دول جوار أفغانستان من مخاطر تدفق اللاجئين في ظل الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الهش.

وأكد البيان ضرورة تحقيق مصالحة وطنية، وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وضرورة مواجهة التهديدات مثل انتشار الإرهاب والمخدرات لضمان الاستقرار الإقليمي.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات، ودعم جهود تحسين الوضع الاقتصادي في أفغانستان.

في الإطار نفسه، شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت في مؤتمر صحفي مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن على أن تسوية الأزمة في أفغانستان يجب أن تكون عبر تشكيل حكومة شاملة، مؤكدا أن طهران لن تسمح بوجود ما وصفها بالجماعات الإرهابية على حدودها.

من جانبه، أكد رحمن أن انعدام الأمن والاستقرار في أفغانستان يهدد أمن دول المنطقة، داعيا إلى وقف إطلاق النار في إقليم بنجشير (شمال كابل)، وفتح الطرق لإرسال المساعدات الإنسانية.

واقترح الرئيس الطاجيكي أمس تشكيل حزام أمني يمكن الاعتماد عليه حول أفغانستان لمنع التوسع المحتمل للجماعات الإرهابية، وتحدث مع نظيره الباكستاني عمران خان عن اتفاق للمساعدة في المفاوضات بين طالبان والمعارضة الطاجيكية بوساطة طاجيكستان وباكستان.

وكانت دول منظمة شنغهاي للتعاون أكدت في قمتها أمس على ضرورة التسوية السريعة للوضع في أفغانستان، وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل المجموعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع، وطالبت المجموعة واشنطن بتحمل جزء من عبء إعادة الإعمار في أفغانستان.

وفي أثينا، قال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيتوبولوس، اليوم إن خطر ما وصفه بالإرهاب في أفغانستان ما زال قائما.

وأكد باناجيتوبولوس في كلمة له باجتماع قادة أركان دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) أن هناك تحديات كبيرة، بينها موجات الهجرة المحتملة من افغانستان إلى أوروبا، والتي تتطلب دعم الدول المجاورة لها لاستضافة اللاجئين المحتملين.





البعثة الأممية

في تطورات أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يمدد مهمة البعثة الأممية في أفغانستان 6 أشهر، مؤكدا على دور المنظمة الدولية في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

وبالتزامن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على مجلس الأمن النظرَ في مسألة تطوير خطة لاستثناء حركة طالبان من بعض العقوبات مستقبلا.