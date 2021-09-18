واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تتهمها بتمويل حزب الله اللبناني

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده فرضت عقوبات على أعضاء شبكة مالية تمول حزب الله اللبناني توجد في لبنان والكويت، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء الماليين والشركات التي تعمل لدعم الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكر بلينكن -في بيان أمس الجمعة- أن هذه الشبكات غسلت عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب والإلكترونيات.

وكشف بلينكن أن حزب الله يستخدم هذه العائدات لتمويل ما وصفها الوزير بـ"أنشطته الإرهابية"، وتكريس عدم الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وأكد البيان أن واشنطن لن تتوانى عن استهداف هذه الشبكات، وستواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل أنشطتها.

ودعا وزير الخارجية الأميركي الحكومات في العالم إلى اتخاذ خطوات تمنع حزب الله و"الجماعات الإرهابية" الأخرى من استغلال أراضيها ومؤسساتها المالية.