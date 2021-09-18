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سياسة|إسرائيل

هتفوا باسم العارضة والزبيدي.. فلسطينيو الداخل يتظاهرون أمام سجن جلبوع رفضا لقمع الأسرى

أحد أبراج المراقبة في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة (رويترز-أرشيف)
أحد أبراج المراقبة في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة (رويترز-أرشيف)
18/9/2021

خرج العشرات من أهالي بلدات عدة داخل الخط الأخضر اليوم السبت في مظاهرة أمام سجن جلبوع الإسرائيلي قرب مدينة بيسان؛ نصرة للأسرى الفلسطينيين، ورفضا لما يتعرضون له من قمع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات داعمة للأسرى ومطالبة بحريتهم ونصرتهم.

وردد المشاركون هتافات عدة، من بينها "من الحدود للحدود.. علم عليكم محمود"، و"من القدس لطبريا.. علم عليكم زكريا"، و"حرية حرية.. لأسرانا الحرية".

ويشير المتظاهرون بهتافاتهم إلى محمود العارضة وزكريا الزبيدي، المقاومين البارزين ضمن الأسرى الستة الذين تمكنوا في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق حفروه، في عملية أطلق عليها الفلسطينيون اسم "نفق الحرية".

وبعد 5 أيام من تحررهم أعادت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقال 4 منهم، وتواصل البحث عن الأسيرين الآخرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

 

 

المصدر : وكالة سند

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