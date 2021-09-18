لبنان.. ضبط شاحنة محملة بـ20 طنا من نترات الأمونيوم في البقاع

قالت وزارة الداخلية اللبنانية إن القوى الأمنية ضبطت شاحنة محملة بـ20 طنا من مادة نترات الأمونيوم في محيط مدينة بعلبك في البقاع (شرقي البلاد).

وقال وزير الداخلية بسام مولوي إن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل القضية، وستقوم بمسح ميداني للمنطقة التي عثر فيها على مادة نترات الأمونيوم.

ولم تعلن السلطات وجهة الشاحنة، أو إذا كانت تلك الكميات مخصصة للاستخدام في الزراعة؛ كون مادة نترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم أساسا في الأسمدة النيتروجينية، ويمكن استخدامها أيضًا في تصنيع المتفجرات.

وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 -عزته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية- إلى مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

ولا تزال السلطات اللبنانية تحقّق في ظروف وصول تلك الكميات من نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، والجهات المسؤولة عن تخزينها وأسباب انفجارها، في حين تطالب منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجون وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلي.