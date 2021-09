صفقة الغواصات.. أميركا وأستراليا تأسفان لاستدعاء فرنسا سفيريها وواشنطن تجري اتصالات لرأب الصدع

قالت الولايات المتحدة وأستراليا إنهما تأسفان لقرار فرنسا استدعاء سفيريها في واشنطن وكانبيرا على خلفية إلغاء أستراليا صفقة للغواصات مع فرنسا، وهو ما وصفته باريس بأنه طعنة في الظهر، وقالت الإدارة الأميركية إنها تجري اتصالات مع المسؤولين الفرنسيين لحل الخلاف القائم.

وذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن فيليب إيتيان، وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل في الأيام المقبلة مع باريس لحل الخلافات بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إيميلي هورن إن واشنطن على اتصال وثيق مع شركائها الفرنسيين بشأن قرار استدعاء السفير إلى باريس للتشاور، وأضافت هورن -في بيان- أن الولايات المتحدة تتفهم موقف فرنسا وستواصل الانخراط معها خلال الأيام القادمة لحل خلافاتهما، كما فعلا في قضايا أخرى على مدى تحالفهما الطويل.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، قال إن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن كانوا على تواصل مع نظرائهم الفرنسيين بشأن صفقة الغواصات التي عقدتها واشنطن مع أستراليا، وأشار كيربي في مؤتمر صحفي إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث إلى نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي -أمس الجمعة- حول الشراكة بين واشنطن وباريس.

وكانت أستراليا أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستلغي صفقة قيمتها 40 مليار دولار مع فرنسا لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأنها ستبني بدلا من ذلك ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية، بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية بين لندن وواشنطن وكانبيرا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل النقاش مع فرنسا بشأن الخلاف القائم، بما في ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن فرنسا "شريك حيوي وأقدم حليف لنا، ونحن نولي أعلى قيمة لعلاقتنا".

وفي أستراليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن كانبيرا سجلت بأسف قرار باريس استدعاء سفيرها لدى أستراليا، وأضاف المتحدث أن بلاده "تثمن علاقتها مع فرنسا.. ونتطلع إلى التواصل مع فرنسا مرة أخرى بشأن العديد من القضايا المشتركة، وعلى أساس القيم المشتركة".

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين -أمس الجمعة- عن تفهم بلادها خيبة أمل فرنسا بعد قرار التخلي عن شراء غواصات منها، مضيفة أن بلادها ستواصل العمل "بشكل بناء ووثيق مع زملائنا في فرنسا".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت في وقت سابق الجمعة إنه تقرر -بناء على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون- استدعاء سفيري فرنسا في أميركا وأستراليا فورا للتشاور، على خلفية مبادرة "أوكوس" (Aukus) بين أميركا وبريطانيا وأستراليا، والتي عدّتها باريس "طعنة في الظهر".

وندد البيان بالتخلي عن صفقة الغواصات التي أبرمتها أستراليا وفرنسا منذ عام 2016، وقال إن الإعلان عن شراكة جديدة مع الولايات المتحدة سلوكٌ غير مقبول وستؤثر عواقبه على مفهوم فرنسا لتحالفاتها وشراكاتها، وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادي بالنسبة لأوروبا.

I am being recalled to Paris for consultations. This follows announcements directly affecting the vision we have of our alliances, of our partnerships and of the importance of the Indo-Pacific for Europe. https://t.co/ue2V1NUTpN

— Philippe Etienne (@Ph_Etienne) September 17, 2021