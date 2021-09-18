انتشر مئات من أفراد الشرطة حول مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) اليوم السبت قبل احتجاج ينظمه مؤيدون للمئات الذين اقتحموا المبنى في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة للتصدي لإعلان هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.

على عكس السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، لن يكون الكونغرس منعقدا، مما يعني عدم وجود برلمانيين بالداخل عند تجمّع المتظاهرين.

وأعيد نصب سياج أسود بارتفاع 2.44 متر حول المبنى، كان قد ظل محيطا به لمدة 6 أشهر بعد الهجوم، فضلا عن نشر مئة من أفراد الحرس الوطني في المكان.

يأتي ذلك في وقت يجري فيه مسؤولو الأمن فحوصا إضافية للمسافرين الوافدين إلى أقرب مطار من العاصمة واشنطن بهدف منع العنف.

وقال منظمو احتجاج "العدالة من أجل معتقلي 6 يناير" إنهم يتوقعون أن يكون الحدث سلميا، لكن قائد شرطة الكونغرس جيه. توماس مانجر قال للصحفيين أمس الجمعة "هناك بعض التهديدات بالعنف" لها صلة بالحدث، وستعمل الشرطة على تجنب الاشتباكات بين أنصار ومعارضي ترامب.

وتتوقع السلطات أن يستجيب نحو 700 متظاهر لنداء منظمة "لوك أهيد أميركا" التي تريد التنديد بـ"المعاملة الاستبدادية وغير الإنسانية للسجناء السياسيين (الموقوفين) في السادس من يناير/كانون الثاني (الماضي)". وطلب المنظمون من المشاركين عدم حمل أي لافتات سياسية.

أحد المشاركين في التجمع الاحتجاجي (الفرنسية)

استعداد وتهم

واعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق هذا الأسبوع بعد اجتماع مع الشرطة، أن الأخيرة "أفضل استعدادا بكثير" من السادس من يناير/كانون الثاني السابق.

ويواجه أكثر من 600 شخص تهما بالمشاركة في أحداث العنف التي أعقبت كلمة كرر فيها ترامب مزاعمه بأن خسارته للانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تلاعب واسع النطاق في الأصوات.

ورفضت عدة محاكم ومسؤولو الانتخابات وأعضاء في إدارة ترامب نفسه هذا الزعم.

ولقي 4 أشخاص حتفهم في ذلك اليوم، أحدهم تعرض لإطلاق نار من الشرطة و3 بسبب حالات صحية طارئة.

وفي اليوم التالي توفي رجل أمن بمبنى الكونغرس هاجمه المحتجون في ذلك اليوم، في حين انتحر 4 رجال أمن شاركوا في الدفاع عن المبنى.

وبرأ مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون وقتئذ، ترامب من المسؤولية عن أحداث هذا اليوم.