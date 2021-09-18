انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مغرب

العثماني: لم نتعرض لتصويت عقابي في الانتخابات المغربية

حلّ حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة -في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري- في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.

العثماني وجّه تحية للذين صوتوا للحزب (الأناضول)
العثماني وجّه تحية للذين صوتوا للحزب (الأناضول)
18/9/2021

نفى الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) سعد الدين العثماني اليوم السبت أن يكون حزبه تعرض لتصويت "عقابي" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك حسب كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب) لحزب العدالة والتنمية للتحضير لانتخاب قيادة جديدة عقدت في العاصمة الرباط، ونقل تفاصيلها الموقع الإلكتروني للحزب.

وحل حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة -التي جرت في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري- في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.

وتساءل العثماني: "كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية؟ وكيف يتساوى ذلك في الجماعات (البلديات) التي دبرها (سيرها) الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة؟ وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟" (في إشارة إلى تراجع الحزب بالبلديات التي كان يسيرها والبلديات التي كان فيها في المعارضة)‎.

ولفت إلى أن حزبه "أكد في بيان صادر يوم التاسع من سبتمبر/أيلول أن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي".

وقال العثماني "تحية للذين صوتوا للحزب رغم حملات التخويف، واحترامنا للذين صوتوا بحرية وقناعة لغير مرشحي الحزب".

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية المكلف في لقائه مع الملك محمد السادس (مواقع التواصل)

انتخاب ومشاورات

وانتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم رئيسا للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية (لانتخاب قيادة جديدة).

وعقد رئيس الحكومة المغربي المكلف عزيز أخنوش طيلة الأيام القليلة الماضية لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

والجمعة الماضي، كلف الملك المغربي محمد السادس أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.

وحصل "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بـ"الأصالة والمعاصرة" 86 مقعدا، و"الاستقلال" 81 مقعدا، و"الاتحاد الاشتراكي" 35 مقعدا، و"الحركة الشعبية" 29 مقعدا، و"التقدم والاشتراكية" 21‎ مقعدا، و"الاتحاد الدستوري" 18 مقعدا، و"العدالة والتنمية" 13 مقعدا.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

انتخابات المغرب.. زلزال سياسي

جاءت نتائج الانتخابات المغربية في 8 سبتمبر الجاري، بوقع الزلزال على حزب العدالة والتنمية الإسلامي. الحزب الذي يقود الحكومة منذ 2011، لولايتين، تقهقر إلى المرتبة الثامنة

12/9/2021
logo

آخر قلاع الإسلاميين العرب.. لماذا انتهى حكم العدالة والتنمية المغربي بهزيمة قاسية؟

تربع الإسلاميون عقدا كاملا على سدة الحكم بالمغرب تحت سيادة الملك، أما الآن فتُغلق البلاد آخر صفحات إسلاميي الربيع بالعالم العربي، الذين أطاحت بهم الانقلابات العسكرية تارة، والدستورية الناعمة تارة.

12/9/2021

المغرب.. انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وأخنوش يبحث عن أغلبية منسجمة

انطلقت اليوم مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، إذ التقى رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش بزعيم حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثالثا في الانتخابات البرلمانية، وينتظر أن يلتقي أيضا بزعيم حزب الاستقلال.

13/9/2021
المزيد من سياسة

مراسل الجزيرة: غارات روسية وقصف مدفعي للنظام السوري على مناطق في جنوبي وغربي إدلب

أزمة الغواصات.. أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا وباريس تتهم كانبيرا وواشنطن بالكذب ولندن بالانتهازية

العشرات من أنصار اليمين الأميركي يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بالإفراج عن مقتحمي الكونغرس

الاحتلال يعتقل آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع في جنين ويبحث تمديد اعتقال 4 آخرين

المنزل الذي اعتقل فيه الأسيران أيهم كممجي ومناضل نفيعات بمدينة جنين (رويترز)
الأكثر قراءة

الغواصات النووية.. السلاح الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن

الغواصات تتمتع بتقديرات تدميرية كبيرة وتعتبر من أكثر الأسلحة الإستراتيجية تقدما من حيث التقنيات (موقع البحرية الملكية البريطانية)

بعد أن فاقتها في السرعة.. قاتلة تسلا تعتلي عرش السيارات الكهربائية طويلة المدى

رئيس لوسيد يرى أن سياراتهم ستذهب إلى أبعد من تسلا لأنها أكثر ديناميكية وتستخدم محركات أصغر وأكثر كفاءة (رويترز)

بعد محاصرة منزل بجنين.. الاحتلال يعتقل آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع

صورة نشرها جيش الاحتلال للأسيرين أيهم كممجي (يسار) ومناضل نفيعات عقب إعادة اعتقالهما في جنين (مواقع التواصل)

كم خطوة يجب أن تمشي يوميا حتى تعيش أطول؟