انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|جزائر

الجزائر.. وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن 84 عاما

بوتفليقة انتقل إلى جوار ربه بعد أكثر من عامين على تقديم استقالته عقب احتجاجات شعبية غير مسبوقة (الجزيرة)
بوتفليقة انتقل إلى جوار ربه بعد أكثر من عامين على تقديم استقالته عقب احتجاجات شعبية غير مسبوقة (الجزيرة)
18/9/2021

قالت الرئاسة الجزائرية -أمس الجمعة- إن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة توفي عن 84 عاما بعد أكثر من عامين على تنحيه تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة. وحكم بوتفليقة الجزائر 20 عاما، قبل استقالته في أبريل/نيسان 2019 بعد مظاهرات في الشوارع رفضت خطته للترشح لفترة خامسة.

وقال مراسل الجزيرة في الجزائر عاطف قدادرة إن التلفزيون الرسمي اكتفى بخبر وفاة بوتفليقة، بينما أفادت بعض المعطيات الواردة من أسرة الراحل بأنه توفي أمس الجمعة في الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الجزائر.

وتسببت الجلطة الدماغية التي أصابت الرئيس الراحل عام 2013 بفقدانه القدرة على المشي، وأصبح يتحرك على كرسي منذ ذلك الوقت، وفقد الكثير من قدراته العقلية في السنتين الأخيرتين، وكان آخر ظهور له في مقر المجلس الدستوري عام 2019، عندما اضطر لتقديم استقالته قبل نهاية ولايته بنحو شهر ونصف تحت ضغط الحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية رئاسية خامسة.

واختفى بوتفليقة منذ تقديم الاستقالة، وكان يزوره في منزله شقيقه ناصر وشقيقته التي تتكفل بحاجياته.

وأضاف مراسل الجزيرة أن من المرتقب الإعلان السبت أو غدا الأحد عن جنازة الرئيس الراحل، وأضاف أن التساؤل المطروح هو هل ستجرى جنازة رسمية لبوتفليقة أم ستكون جنازة عائلية فقط، وهل سيدفن في المكان المخصص للرؤساء السابقين بمقبرة العالية أم في مقبرة دفنت فيها والدته التي رحلت قبل 10 سنوات.

وكان بوتفليقة من قدامى المحاربين في حرب الجزائر من أجل الاستقلال، وتولى مناصب قيادية في الثورة الجزائرية قبل الاستقلال، وفي الدولة بعده، وقاد الدبلوماسية الجزائرية في فترة الحرب الباردة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مقال في ناشونال إنترست: يجب على الكونغرس معاقبة حفتر بسبب دوره المدمر في ليبيا

مقال ناشونال إنترست اعتبر أن حفتر أكبر عقبة تمنع بلاده من المضي قدما (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تتهمها بتمويل حزب الله اللبناني

راية حزب الله خلال مظاهرة في بلدة العديسة بجنوب لبنان (غيتي)

ينظرون إليها كمحطة عبور.. الأفغان أكثر اللاجئين بعد السوريين في تركيا

الشاب الأفغاني جواد وصديقه يشرحان للجزيرة نت خريطة سيطرة طالبان على أفغانستان (الجزيرة)

نددت بالاعتقال "المهين" للنائب مخلوف.. حركة النهضة تتحدث عن انتكاسة في احترام حقوق الإنسان بتونس

عناصر من الشرطة التونسية قرب مقر البرلمان المغلق بالعاصمة (رويترز)
الأكثر قراءة

ألمانيا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا بين من تلقوا نوعا من اللقاحات. فما هو؟

صفقة الغواصات.. أميركا وأستراليا تأسفان لاستدعاء فرنسا سفيريها وواشنطن تجري اتصالات لرأب الصدع

حديث بين الرئيس ماكرون (يسار) ونظيره الأميركي إبان قمة لحلف الناتو في يونيو/حزيران الماضي (الأناضول)

خبراء أميركيون لفوكس نيوز: الإمارات نقلت شحنات غامضة لأفغانستان

جانب من مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية (الأوروبية)

لقاء ودي بالبحر الأحمر بين أمير قطر وولي العهد السعودي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي

الصورة التي نشرها بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي على حسابه في تويتر