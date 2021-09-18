انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|أفغانستان

تشمل تجميد الأموال وحظر السفر.. تعرف على العقوبات الأميركية والأممية على طالبان

18/9/2021

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حركة طالبان الأفغانية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وكانت لتلك العقوبات تداعيات قاسية مع عودة الحركة إلى السلطة، حيث ما زالت واشنطن تصنفها على أنها جماعة إرهابية.

وتضمنت العقوبات قيودا على المعاملات المالية مع الحركة وتجميد أي أصول مالية لها، بالإضافة إلى تقييد السفر الدولي لكبار الأعضاء في الحركة.

وعقب عودة طالبان للسلطة أدت هذه العقوبات إلى تجميد حسابات الحكومة الأفغانية لدى وزارة الخزانة الأميركية، وتعليق وصول أموال إلى البلاد من صندوق النقد الدولي، وسحب تمويل البنك الدولي لمشاريع التنمية القائمة.

وبالتالي فإن هذه العقوبات تمنع وصول طالبان إلى نحو 10 مليارات دولار، وتضغط على صندوق النقد الدولي لمنع توزيع أكثر من 400 مليون دولار من احتياطيات العملة.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي سمحت وزارة الخزانة الأميركية بإيصال الغذاء والأدوية إلى أفغانستان.

أما مجلس الأمن فقد فرض عقوبات على طالبان عام 1999، بسبب إيواء تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.

وتضمنت العقوبات إدراج قادة الحركة في قائمة الإرهاب السوداء لمجلس الأمن، ومنهم أعضاء في حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وفي عام 2019 رفع حظر السفر عن بعض قادة الحركة لتسهيل محادثات السلام في الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة، وسيجتمع مجلس الأمن لبحث تمديد الإعفاء من حظر السفر، بينما تطالب واشنطن بإلغائه.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في أفغانستان 6 أشهر وغوتيريش يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات

اعتمد مجلس الأمن قرارا يمدد ولاية البعثة الأممية في أفغانستان، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على مجلس الأمن النظر في مسألة تطوير خطة لاستثناء حركة طالبان من بعض العقوبات.

17/9/2021

طالبان.. غوتيريش يدعو لاستثنائها من العقوبات وواشنطن تطالب بإعفاء قادتها من حظر السفر

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن على مجلس الأمن الدولي النظر في تطوير خطة لاستثناء حركة طالبان من بعض العقوبات مستقبلا، فيما طلبت واشنطن من مجلس الأمن الدولي تمديد إعفاء من العقوبات لبعض قادة الحركة.

17/9/2021
المزيد من سياسة

مراسل الجزيرة: غارات روسية وقصف مدفعي للنظام السوري على مناطق في جنوبي وغربي إدلب

أزمة الغواصات.. أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا وباريس تتهم كانبيرا وواشنطن بالكذب ولندن بالانتهازية

العشرات من أنصار اليمين الأميركي يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بالإفراج عن مقتحمي الكونغرس

الاحتلال يعتقل آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع في جنين ويبحث تمديد اعتقال 4 آخرين

المنزل الذي اعتقل فيه الأسيران أيهم كممجي ومناضل نفيعات بمدينة جنين (رويترز)
الأكثر قراءة

الغواصات النووية.. السلاح الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن

الغواصات تتمتع بتقديرات تدميرية كبيرة وتعتبر من أكثر الأسلحة الإستراتيجية تقدما من حيث التقنيات (موقع البحرية الملكية البريطانية)

بعد أن فاقتها في السرعة.. قاتلة تسلا تعتلي عرش السيارات الكهربائية طويلة المدى

رئيس لوسيد يرى أن سياراتهم ستذهب إلى أبعد من تسلا لأنها أكثر ديناميكية وتستخدم محركات أصغر وأكثر كفاءة (رويترز)

بعد محاصرة منزل بجنين.. الاحتلال يعتقل آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع

صورة نشرها جيش الاحتلال للأسيرين أيهم كممجي (يسار) ومناضل نفيعات عقب إعادة اعتقالهما في جنين (مواقع التواصل)

كم خطوة يجب أن تمشي يوميا حتى تعيش أطول؟