تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة، رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لأمير قطر لزيارة المملكة.
لقاء ودي بالبحر الأحمر بين أمير قطر وولي العهد السعودي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202111:16 PM (مكة المكرمة)
كشف بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -مساء الجمعة- عن لقاء "ودي أخوي" جمع ولي العهد السعودي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.
وكتب العساكر في حسابه الموثق بتويتر: "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر (لم يحدد المكان بالضبط) يجمع الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".
وأرفق العساكر مع التغريدة صورة تبرز الأمير محمد بن سلمان وهو يتوسط أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، وتعلو وجوههم الابتسامة.
ولم يقدم العساكر تفاصيل بخصوص اللقاء وموعده ومكانه بالضبط وما ناقشه.
المصدر : وكالة الأناضول