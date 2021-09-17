أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الجمعة- أن بلاده ستباشر إغلاق قواعدها في شمال مالي قبل نهاية العام، في إطار خفض عدد القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل.
فرنسا تبدأ خفض قواتها في منطقة الساحل الأفريقي
17/9/2021
بدأت فرنسا خفض عدد قواتها المنتشرة في منطقة الساحل الأفريقي في إطار عملية إعادة تنظيم كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن عنها في يونيو/حزيران الماضي.
وشددت فرنسا على أن هذه العملية لا تعني انسحابها من أفريقيا.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إن فرنسا لن تغادر مالي بل ستعدل حضورها العسكري فيها، وتواصل دعم القوات الموجودة في منطقة الساحل، سواء أكانت فرنسية أم أوروبية أم محلية.
ومن المقرر أن يتم تخفيض عدد القوات الفرنسية المنتشرة بمنطقة الساحل من 5 آلاف عنصر حاليا إلى 2500 أو 3 آلاف فرد بحلول عام 2023، وفق خطط هيئة الأركان العامة الفرنسية.
المصدر : الجزيرة + وكالات