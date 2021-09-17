غني وافق على عرض بالتفاوض ثم اختفى بعد 3 ساعات.. زلماي يتحدث عن كواليس الساعات الأخيرة قبل سقوط كابل

قال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إنه، ومع اقتراب سقوط كابل، ضغط بقوة على قادة طالبان كي لا تقتحم الحركة العاصمة وتتحول المواجهة إلى حرب مدمرة.

وأضاف، في لقاء مع فورين بوليسي، أن الملا عبد الغني برادر، النائب الأول لرئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة، التقى الجنرال ماكينزي الذي أكد له أن مهمة واشنطن هي استكمال انسحاب القوات الأميركية.

وقال زلماي إن الملا برادر كان يحاول دفع الأميركيين لمطالبته بتحمل مسؤولية تأمين كابل للأسبوعين المتبقيين قبل انتهاء الانسحاب الأميركي، لكن ماكينزي لم يطلب ذلك.

وأضاف أن برادر وفريقه وافقوا على سحب قوتهم -التي كانت قد دخلت كابل- إلى أطراف العاصمة، وبدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة.

غير أن طالبان، وفق زلماي، أصرت على أن يكون لها الأفضلية في الحكومة المرتقبة، وأن يتم استبدال الرئيس أشرف غني، وقد وافق الجميع بمن فيهم غني على البدء بالمفاوضات.

وأوضح أنه بعد ساعتين أو 3 ساعات من إعلان موافقة غني، بدأت التقارير تفيد بأنه اختفى وغادر البلاد.