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سياسة|روسيا

بدعم من روسيا والصين.. منظمة شنغهاي للتعاون توافق على عضوية إيران

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي متحدثا في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه (رويترز)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي متحدثا في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه (رويترز)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202106:29 PM (مكة المكرمة)

وافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، بقيادة موسكو وبكين، اليوم الجمعة، على عضوية إيران المستقبلية في هذا التحالف، الذي يسعى لأن يكون نظيرا للنفوذ الأميركي، حتى لو بقي عمله الملموس محدودا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال خطاب عبر الفيديو من الصين وفقا لما ورد في التعليقات المترجمة إلى الإنجليزية "اليوم سنطلق الإجراءات لإدخال إيران في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون".

وتحدث الرئيس الصيني خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة هذا الأسبوع في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان.

ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اللذان كانا يشاركان افتراضيا في القمة، بعضوية إيران المستقبلية، وكذلك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الموجود في دوشنبه.

وأعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الموجود في العاصمة الطاجيكية أيضا عن "تقديره لحسن ضيافة رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن والشعب الطاجيكي والتخطيط الممتاز الذي تم خلال فترة توليه رئاسة المنظمة"، وفقا لوكالة إرنا للأنباء.

وغرّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر "يسعدنا أن وثيقة العضوية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون تمت الموافقة عليها في دوشنبه من قادة الدول الأعضاء".

وقال للتلفزيون الإيراني إن هذه العملية ستنتهي في مهلة تتراوح بين عام وعام ونصف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات عبر الفيديو خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)

حوار شراكة

وتقدمت إيران بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في وقت مبكر من العام 2008، بدعم قوي من روسيا، لكن النظر في طلبها تباطأ بسبب العقوبات المفروضة على البلاد من الأمم المتحدة وواشنطن بسبب برنامجها النووي.

وأكد الرئيس الروسي تأييد بلاده للعضوية الكاملة لإيران في المنظمة، كما رحب بإطلاق حوار الشراكة بين المنظمة وكل من قطر ومصر والسعودية.

وقال بوتين عبر الفيديو خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون "لقد دافعنا دائما عن المشاركة الكاملة لإيران في عمل منظمتنا انطلاقًا من حقيقة أن هذا البلد يلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا ويتعاون بشكل مثمر مع منظمة شنغهاي للتعاون لفترة طويلة".

وتابع بالقول "دخول إيران سيساهم بلا شك في تعزيز المكانة الدولية للمنظمة، كما نرحب بحوار الشراكة مع قطر ومصر والسعودية، وروسيا تؤيد المشاركة الفعالة لهذه الدول في مختلف مجالات عمل منظمة شنغهاي للتعاون".

وأضاف الرئيس الروسي "وبالطبع نرحب بمنح صفة شريك حوار لكل من مصر وقطر والسعودية، وروسيا من المؤيدين لإشراك هذه الدول بنشاط في مختلف جوانب أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون".

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 بمشاركة زعماء الصين وروسيا وكزاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

وتتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، في حين تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا دولا شريكة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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