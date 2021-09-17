التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي و4 مسيرات حوثية

أعلن التحالف السعودي الإماراتي -مساء الخميس- اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وأكد بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بجازان جنوب غربي المملكة.

‏وأضاف أنه تم أيضا اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية نحو ‎جازان.

‏‎وأكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن إحباط هذه الهجمات، والتي خلف بعضها ضحايا مدنيين.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.