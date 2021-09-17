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سياسة|أفغانستان

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في أفغانستان 6 أشهر وغوتيريش يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات

غوتيريش قال إن على الأمم المتحدة التعامل مع حركة طالبان ولعب دور مهم في دعم الشعب الأفغاني (الفرنسية)
غوتيريش قال إن على الأمم المتحدة التعامل مع حركة طالبان ولعب دور مهم في دعم الشعب الأفغاني (الفرنسية)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202108:49 PM (مكة المكرمة)

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد ولاية البعثة الأممية في أفغانستان 6 أشهر، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على مجلس الأمن النظر في مسألة تطوير خطة لاستثناء حركة طالبان من بعض العقوبات.

واعتمد المجلس بالإجماع قرارا يؤكد دور المنظمة الدولية في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

وطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير نهاية يناير/كانون الثاني القادم بشأن ولاية البعثة الأممية لتقديم المساعدة لأفغانستان في ضوء التطورات الأخيرة، وإحاطة المجلس بشأن الوضع في أفغانستان كل شهرين وعمل البعثة.

وجدد القرار التأكيد على أن إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فعال يتطلب من جميع الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وتعليقا على قرار مجلس الأمن، قالت ممثلة مندوب روسيا إن نسخة القرار لا تأخذ بعين الاعتبار التهديد الموضوعي بأفغانستان، ومنه تهديد تنظيم الدولة الإسلامية.

أما المندوبة البريطانية في مجلس الأمن فقالت "سنحسب بدقة نهجنا تجاه طالبان بناء على ما تقوم به من أعمال"، وعبرت عن أملها في أن تلتزم طالبان بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مفاوضات الدوحة.

استثناء

واعتبرت المندوبة البريطانية أن الأمم المتحدة تلعب دورا أساسيا في تنسيق المساعدات الإنسانية للأفغان.

بدوره، دعا المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي المسؤولين بأفغانستان إلى مكافحة الإرهاب والقضاء على منابعه، كما دعا دول العالم إلى رفع التجميد عن الأصول الأفغانية، واحترام سيادة وسلامة أراضي أفغانستان.

وقال المندوب الصيني إن على السلطات الأفغانية الجديدة أن تقطع صلاتها بكل الجماعات الإرهابية، وحث المسؤولين في أفغانستان على الالتزام بتعهداتهم وحماية المدنيين.

ودعا المسؤول الصيني أيضا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في إعادة بناء أفغانستان التي قال إنها الآن في فترة انتقالية من الاضطراب إلى الاستقرار.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على مجلس الأمن الدولي النظر في مسألة تطوير خطة لاستثناء حركة طالبان من بعض العقوبات مستقبلا.

وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف غوتيريش أن على الأمم المتحدة التعامل مع حركة طالبان، ولعب دور مهم في دعم الشعب الأفغاني، وتعبئة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية فعالة.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أعد قائمة بالقضايا المهمة حاليا، من بينها ألا تكون أفغانستان ملاذا للإرهابيين.

كما شدد غوتيريش على أهمية تشكيل حكومة شاملة تمثل مختلف الأعراق في أفغانستان، إلى جانب احترام الحقوق الأساسية للإناث.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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