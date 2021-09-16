ليبيا.. الدبيبة في القاهرة وانتهاء حصار مرفأي النفط ونداء أممي بشأن الانتخابات

التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وفي حين أكد المبعوث الأممي ضرورة التوافق بشأن قوانين الانتخابات في ليبيا، أعلنت مؤسسة النفط انتهاء الحصار الذي فرضه محتجون على مرفأي السدرة وراس لانوف.

وقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بعد يوم من استقباله اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتأتي هذه التطورات وسط أنباء عن لقاء يجمع الفرقاء الليبيين في القاهرة برعاية مصرية.

وكان السيسي أكد عقب استقباله حفتر وصالح أن مصر تسعى للتنسيق بين كافة الشركاء الليبيين بما يساهم في حفظ وحدة ليبيا ويحافظ على مؤسساتها الوطنية ويسمح بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، وفق بيان للرئاسة المصرية

وبعد لقائه بالسيسي، التقى الدبيبة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في إطار عمل اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من الوزراء ووفدا فنيا من مختلف القطاعات الحكومية.

ومن المقرر أن يتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة.

من جهتها قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الخميس إن حصار مرفأي السدرة وراس لانوف النفطيين انتهى وعادت عمليات التصدير إلى طبيعتها.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس الأربعاء إن العمليات عادت إلى طبيعتها أيضا في مرفأ الحريقة النفطي بعد أن أنهى المحتجون حصارهم.

قوانين الانتخابات ومواعيدها

إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا ضرورة اتفاق مجلسي الدولة والنواب بشأن قوانين الانتخابات في ليبيا وعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المبعوث الأممي يان كوبيش ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري.

وقال كوبيش للمشري إنه أكد لكلِّ الأطراف الدولية وكذلك لرئيس مجلس النواب ضرورة الالتزام بهذا.

وأبلغ المشري كوبيش أن المجلس الأعلى للدولة أعدَّ مسودة القوانين المقترحة لإجراء الانتخابات القادمة لتقديمها إلى مجلس النواب، بُغية التشاور والاتفاق بشأنها كما ينص الاتفاق السياسي والمضمن في الإعلان الدستوري.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن المشري وكوبيش أبديا حرصهما الأكيد والجازم على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجرائها.